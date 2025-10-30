Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ignotui Adomavičiui – naujos pareigos: „Būsiu atsakingas už kultūrą, tik už kultūrą“

2025-10-30 12:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 12:17

Iš kultūros ministro pareigų pasitraukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius nuo pirmadienio pradės dirbti „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio patarėju Seime. 

R. Žemaitaitis ir I. Adomavičius (tv3.lt koliažas)

REKLAMA 

77

Pasak R. Žemaitaičio, naujasis patarėjas dirbs su kultūros srities klausimais.

„Kaip ir dirbo prieš tai, taip ir pareina dirbti atgal“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis. 

„Pagrinde ir bus atsakingas už visą kultūros sektorių. Tai, ką jis toje srityje užkabino, turės gilintis, turės rengti klausimus, turės dokumentus imti, audituoti, daryti vertinimą“, – akcentavo jis. 

Apie būsimą darbą R. Žemaitaičio komandoje Eltai patvirtino ir pats I. Adomavičius. 

„Būsiu atsakingas už kultūrą, tik už kultūrą. Kad Remigijus (Žemaitaitis – ELTA) kultūringai kalbėtų, kad nesikeiktų“, – dėstė politikas. 

Anksčiau I. Adomavičius dirbo Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėju. 

ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius spalio pradžioje pasitraukė iš pareigų.

Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija. Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

