Adomavičius operos solistus ketino pakeisti liaudies muzikantais: „Jei brangūs atlikėjai atsisako dalyvauti – suraskite ne tokius brangius“

„Turėjau laiko atsikvėpti ir galiu sugrįžti – papasakoti, kaip man iš tikrųjų sekėsi būnant kultūros ministru“, – feisbuke rašo jis.
Pasakojimą I. Adomavičius pradeda nuo to, ką rado ministerijoje pirmą darbo dieną.
„Kai tampi ministru, pirmoji valanda dienos prasideda susitikimu su Teisės bei Žmogiškųjų išteklių skyrių vadovais. Pasirenki laikinai einantį pareigas kanclerį – ir judame pirmyn“, – komentuoja buvęs ministras.
„Kitas susitikimas – su viešaisiais ryšiais. Nespėji dar įžengti į kabinetą, o spaudos klausimai jau krenta vienas po kito, nes… ministras nekelia telefono. Bet ar tikrai ministras turi atsiliepti į visus nežinomus numerius?“ – klausia I. Adomavičius.
Kol ministras dar nebuvo subūręs ir pristatęs savo komandos, taip pat ir komunikacijos atstovų, naujienų portalo tv3.lt žurnalistai skambino jam pakviesti į interviu.
Po kelių nesėkmingų bandymų pavyko susisiekti su I. Adomavičiumi ir susitarti, kad interviu bus galima padaryti šiek tiek vėliau, kai praeis bent jau pirmoji savaitė darbe. Planas vis dėlto nepavyko – I. Adomavičius iš pareigų pasitraukė anksčiau nei buvo suplanuotas interviu.
Galvos skausmas dėl renginių
„Tuo tarpu vyr. specialistė, paskirta man referentė atneša pirmuosius kvietimus į renginius. Prašau patikrinti – ar tie kvietimai skirti LRKM ministrui, ar visgi asmeniškai asmeniui? Palanga mandagiai atsakė, kad kviečia Š. Birutį (prieš tai dirbusį kultūros ministrą Šarūną Birutį – red. past.). Tikiuosi, Seimo narys apsilankė. Sužinau, kad per LRKM sekretoriatą yra siunčiami ir asmeniniai kvietimai“, – dėsto I. Adomavičius.
Primename, kad I. Adomavičius pasirodė teatrų festivalyje Varėnoje, į kurį nebuvo kviestas. Nepaisant organizatorių pareiškimo, kad renginyje I. Adomavičius nepageidaujamas, jis festivalyje apsilankė ir nuo scenos kalbėjo: „Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau <...> politikos negu pačio teatro, bet čia irgi yra performanso dalis.“
Apie susitikimą su žurnalistais: „Klausimai įvairūs: nuo triusikų gumytės iki rimtų klausimų“
I. Adomavičius pasakoja Kultūros ministerijoje pamatęs nepasirengimą. Jo teigimu, strigo Nacionalinė darbotvarkė, kitaip tariant, darbai ministerijoje nejudėjo.
„Judame toliau – kita politinė grupė laukia jau 30 minučių. Tema – Nacionalinė darbotvarkė. Pasirodo, nuo birželio mėnesio nepavyksta pradėti bendro darbo, neįtrauktos ir kitos ministerijos. Nors renginys planuojamas Mažvydo bibliotekoje, prašau perkelti jį į ministeriją – komisija ne pilnos sudėties, reikia išsiaiškinti, kokia yra proceso stadija.
Pasirodo – jokios. Per 4 mėnesius – tik kelios abstrakčios ekspertinės išvados. Matai, kad Nacionalinė darbotvarkė stringa. Iki 2026 m. liepos 1 d., jei ir bus pristatyta – bus nesusisteminta, neįtraukianti visuomenės, neturinti poveikio. Darbo daug, o rezultato – 0“, – dėstė I. Adomavičius.
Tuomet jis prisiminė susitikimą su žiniasklaidos atstovais.
„Tuo metu spauda vėl nori susitikimo, pokalbio. Klausimai įvairūs: nuo triusikų gumytės iki rimtų klausimų apie ES pirmininkavimą.
Na ką – pasakysiu Jums trumpai: dar tik pirmoji diena, bet klausimų, atrodo, aš čia mėnesį ir viską turiu atsakyti dabar. Atsakom, kas svarbiausia ir judam pirmyn“, – nurodė buvęs ministras.
Susitikime su žurnalistais, fotografais ir operatoriais I. Adomavičius rodė susidomėjimą, dėjosi, kad jam rūpi žiniasklaida.
Susitikimas su žurnalistais suorganizuotas ne šiaip sau. Kultūros ministerija dalyvauja formuojant žiniasklaidos politiką, skirstant paramą žiniasklaidos priemonėms ir saugant žodžio laisvę.
Operos solistus ketino pakeisti liaudies muzikantais
I. Adomavičius taip pat atskleidžia, kokį planą buvo sugalvojęs, kad dėl jo paskyrimo ministru protestuojant kultūros bendruomenei įvyktų numatyti renginiai.
„Už durų jau apie 30 min. laukia kitas skyrius, o čia – ES pirmininkavimas ir BOZAR (Briuselio dailės rūmai – red. past.). Pasirodo, renginio atidarymui numatyta 300 tūkst. eurų, bet brangūs atlikėjai nusprendžia protestuoti.
Mano atsakymas trumpas: jei brangūs atlikėjai atsisako dalyvauti – suraskite ne tokius brangius, bet galinčius atstovauti Lietuvai. Nedainuos operos solistai – dainuos liaudies muzikantai, kurie man taip pat brangūs“, – rašo buvęs kultūros ministras.
„Kai kurias šios dienos istorijas jau girdėjote žiniasklaidoje – bet jos, deja, pateiktos iškarpytai, su iškraipymais, lyg iš sudaužytų veidrodžių karalystės“, – priduria jis.
I. Adomavičius tvirtina, kad vis dėlto darbas ministerijoje „judėjo sklandžiai“ ir pažada paviešinti istorijos tęsinį.
Adomavičius melavo apie bedramokslių palaikymą?
Per savo pirmąją spaudos konferenciją Prezidentūroje I. Adomavičius surengė tikrą šou: graudinosi, savo tinkamumą pareigoms motyvavo seneliu, postringavo apie kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio svarbą.
Jis taip pat tikino esą susilaukęs savo mokytojo ir bendraklasių palaikymo.
„Man mano mokytojas palinkėjo sėkmės. Palinkėjo sėkmės mokytojas. Mano klasiokė, vakar jai paskambinau į Šveicariją, kuri yra nuostabi pianistė, ji palinkėjo man sėkmės. Mano draugai rašo man žinutes, aš tikrai pažįstu daugelį menininkų, jie man linki sėkmės būti geru kultūros ministru, atstovauti kultūrą taip, kaip jie ją mato“, – pasakojo I. Adomavičius.
„Nuostabi pianistė“ iš Šveicarijos sureagavo į buvusio ministro žodžius. Socialiniuose tinkluose paplito Šveicarijoje gyvenančios pianistės Emilijos Rosinienės komentaras.
Moteris leido suprasti, kad greičiausiai yra I. Adomavičiaus minima „nuostabi pianistė“ ir atskleidė, kad ne tik neišreiškė jam palaikymo, bet ir bandė atkalbėti eiti į ministeriją.
„Nuostabi pianistė iš Šveicarijos“, t. y. aš (iš tos vėlesnės klasės), vos paaiškėjus šiai kandidatūrai, su kitu klasioku (pakomentuos pats, jei norės) bandėme sugalvoti, kaip išgelbėti vargšą situacijoje nesusigaudantį bendramokslį nuo viešos gėdos ir tapimo pajuokų objektu. Kaip matote, įkalbėti atsiimti kandidatūrą ir atsitraukti pačiam, deja, nepavyko“, – feisbuke komentavo E. Rosinienė.
„Buvo užfiksuotas ir vėliau skambiai pacituotas tik paskutinis žodis „sėkmės“. Aiškumo dėlei, jokio palaikymo iš manęs kandidatas į ministrus (nuo ketvirtadienio – ministras – red. past.) neturi ir savo pasibaisėjimo „Nemuno aušra“ niekada neslėpiau“, – teigė E. Rosinienė.
Tiesa, kitą dieną Seime I. Adomavičiaus iškalba baigėsi: politikas nesugebėjo konkrečiai atsakyti į žurnalsitų klausimus dėl savo tinkamumo pareigoms.
Nepaisant kritikos bangos, prezidentas Gitanas Nausėda I. Adomavičių paskyrė ministru.
Seimui svarstant, ar pritarti XX-osios Vyriausybės darbų programai, kultūros bendruomenė susirinko į protestą prie Prezidentūros reikšdami pasipiktinimą dėl I. Adomavičiaus paskyrimo į ministrus.
Pribloškiantis pasirodymas Prezidentūroje
Pirmoji I. Adomavičiaus, tuomet dar „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus, spaudos konferencija buvo ryški – politikas pasisakymą žurnalistams pradėjo emocingu pasakojimu apie savo senelį. Pasak „aušriečio“, paauglystėje jo senelis talkino partizanams, saugojo pogrindinę spaudą.
„Šiandien rytą turėjau progos, nes anksti atvežiau sūnų į mokyklą, pakeliui dar turėjau pusantros valandos, užsukau pas senelį. Jeigu bet kokiu atveju nors kokią kultūros dalį reikėtų išlaikyti arba ją priimti, tai nuo tų žmonių, kurie to verti.
Mano senelis gimęs 1932 metais, jam eina 94 metai. Jis prisiekęs Lietuvai nuo pat vaikystės, nuo gimimo iki dabar. Kai buvo paauglys, jis padėdavo partizanams, kai augo, stiprėjo, ėjo studijos, jis slėpė didelę kultūrinę literatūrą apie partizanus, kur pas jį slepiama iki šiol spintoje, dar iki šiol jis bijo pasakyti, kad jis ją turi, todėl, kad dar bijo, jog jį gali išvežti“, – graudindamasis pasakojo I. Adomavičius.
„Aš pas į atėjau, papusryčiavom, pasišnekėjom smagiai. [Jis] mane palaiko, nors jis visą laiką balsavo už konservatorių partiją ir turi netgi padėkas. Kaip ten bebūtų, kartais skiriasi partinės pažiūros, bet nesiskiria požiūris į kultūrą ir jos išsaugojimą. Tai aš norėčiau, kad išsaugotume tokią kultūrą, kad rastumėt laiko ir aplankytumėt mano senelį, pasišnekėtumėt, ką jis turi savo. Nes jeigu tai išsineš, užmiršim amžiams, o reikia tą kultūrą saugoti“, – dėstė I. Adomavičius.
Tiesa, kaip saugoti „tokią kultūrą“, jis nedetalizavo.
Tęsdamas savo pasakojimą, I. Adomavičius tvirtino antradienio rytą prieš spaudos konferenciją Prezidentūroje sutikęs buvusį bendraklasį, buvusį istorijos mokytoją, kurie jam išreiškė palaikymą. Politikas pažymėjo, kad sulaukė ir daugybės draugų menininkų skambučių, kurie linkėjo jam sėkmės.
Akis badė kompetencijų stoka
Rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį, teisė deleguoti kultūros ministrą atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai. Tuomet šalies vadovas į pareigas paskyrė Vaida Aleknavičienę.
Tačiau Vyriausybs formavimas strigo, nes prezidentas nepatvirtino aplinkos ir energetikos ministrų, kurių kandidatus turėjo pasiūlyti „Nemuno aušra“. Prezidentūra buvo iškėlusi sąlygą „Nemuno aušrai“, jog kandidatai turi būti nepartiniai.
Baigiantis terminui, socialdemokratai su „aušriečiais“ apsikeitė energetikos ir kultūros ministerijomis. Į kultūros ministrus pasiūlytas makaronų fabriko vadovas I. Adomavičius, o Energetikos ministerijai, kaip nuspręsta, toliau vadovaus Žygimantas Vaičiūnas.
I. Adomavičiaus kandidatūra sukėlė audras ne tik kultūros bendruomenėje. Į kultūros ministrus Remigijaus Žemaitaičio siūlomas Seimo patarėjas I. Adomavičius yra ne tik politikos naujokas, bet, pasirodo, ir tolimas R. Žemaitaičio giminaitis. Jis – R. Žemaitaičio brolio žmonos sesers vyras.
I. Adomavičius taip pat sulaukė kritikos dėl kompetencijų stokos. Mat kultūros srityje vadovavimo patirties ji neturėjo, vadovavo makaronų gamybos fabrikui. Arčiau kultūros buvo nebent jo bandymai dalyvauti keliuose muzikiniuose projektuose, kuriuose sėkmė politiko nelydėjo.
I. Adomavičius yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, dainuoja bažnyčios chore.
42-ių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
Po skandalingo interviu žniasklaidai, kurio metu nesugebėjo atsakyti, kieno yra Krymas, I. Adomavičius paragintas premjerės atsistatydino iš pareigų. Ministru jis išdirbo savaitę.
