TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušrai“ užkliuvo Ukrainos vėliava Seime

2025-10-14 16:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 16:13

Po Ignoto Adomavičiaus pasisakymų apie Krymą Kultūros ministerijos portfelio netekusi „Nemuno aušra“ viešai kelia klausimus, kodėl Seime, šalia Lietuvos trispalvės, kabo Ukrainos vėliava. 

Remigijus Žemaitaitis (Lukas Balandis/BNS)

Po Ignoto Adomavičiaus pasisakymų apie Krymą Kultūros ministerijos portfelio netekusi „Nemuno aušra“ viešai kelia klausimus, kodėl Seime, šalia Lietuvos trispalvės, kabo Ukrainos vėliava. 

45

„Kiek turime vėliavos spalvų? Iš tiesų taip nejauku, kai vieni žmonės komentaruose klausia, kokia iš tiesų yra Lietuvos vėliava. Seime viena šalia kitos kabo dviejų valstybių vėliavos. Dar kiti sugalvoja visokių epitetų –  penkiaspalvė, o gal Azerbaidžano – mėlyna, raudona, žalia? Kartais diskusijos pakrypsta ir į patyčių pusę, bet ar tikrai tie prieštaraujantys yra tokie neteisūs? Juk jie prašo savo vėliavos, o ne kokios Rusijos? O užsipuolami, lyg kas mojuotų raudonu skuduru“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė „Nemuno aušra“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Suprantamas yra Ukrainos palaikymas, bet ar tikrai visur šalia savo vėliavos privalome teisiškai naudoti ir kitos valstybės vėliavą? Ką apie situaciją galime pasakyti iš teisinės pusės? Mūsų įstatymo 12 str. 2 dalis leidžia naudoti kitų valstybių vėliavas, bet tik laikinai“, – pabrėžė partija. 

Prieš kelias savaites viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas, kai Kultūros ministerijoje buvo patrauktos Ukrainos vėliavos. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo padaryta vykdant žodinį tuometinio ministro „aušriečio“ I. Adomavičiaus pavedimą.

Premjerės patarėjas: vėliavos gali kabėti tiek, kiek reikės

Tuo metu reaguodamas į tokį įrašą, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas tikino, kad Seime Ukrainos vėliavos yra simbolinis palaikymo gestas ir kabės tiek, kiek reikės.

„Seime Ukrainos vėliavos gali kabėti tiek, kiek reikės. Tai svarbus simbolinis gestas, atsižvelgiant į tai, kad ukrainiečiai vis dar priversti didvyriškai gintis nuo neišprovokuotos Rusijos agresijos“, – Eltai teigė I. Dobrovolskas.

ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius praeitą savaitę pranešė atsistatydinantis.

Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

mano nuomone
mano nuomone
2025-10-14 16:22
Toks Ukrainos vėliavų tampypas ant kiekvieno kampo tik nuteikia žmones prieš Ukrainą, o ne atvirkščiai. Manau valdžia daro meškos paslaugą ukrainiečiams, Seime kabinamos kitų šalių vėliavos, kai vieši tų šalių delegacijos. Todėl NA tokia populiari, ji atliepia daugelio žmonių nuotaikas ir manau turi daug sveiko proto.
Atsakyti
O
O
2025-10-14 16:30
Visai Lietuvai seniai kliuva šitoks šiurkštus Lietuvos įstatymų pažeidimas,kuris tęsiasi jau ketvirti metai.Ukrainos vėliavai nei Seime,nei prie valstybinių įstaigų yra ne vieta.Ir ją keliančius reikia bausti.
Atsakyti
Labai teisingai
Labai teisingai
2025-10-14 16:19
Uzkliuvo. Kur mes gyvename? Lietuvoje ar Ukrainoje?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (45)
