TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija patvirtino: Ukrainos vėliavos buvo patrauktos vykdant Adomavičiaus nurodymus

2025-10-10 15:29 / šaltinis: BNS
2025-10-10 15:29

Praėjusią savaitę Kultūros ministerijoje dingus Ukrainos vėliavoms, penktadienį ministerija LRT portalui pranešė, kad tai buvo padaryta vykdant tuometinio ministro Ignoto Adomavičiaus nurodymus.

Ignotas Adomavičius Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Praėjusią savaitę Kultūros ministerijoje dingus Ukrainos vėliavoms, penktadienį ministerija LRT portalui pranešė, kad tai buvo padaryta vykdant tuometinio ministro Ignoto Adomavičiaus nurodymus.

„Vykdant tuometinio ministro Ignoto Adomavičiaus žodinį pavedimą Ukrainos vėliavos buvo patrauktos, o vėliau grąžintos atgal į įprastas stovėjimo vietas, tikslaus vėliavų patraukimo laiko ministerijos specialistai nefiksavo, vėliavų patraukimo priežastys iškomunikuotos I. Adomavičiaus žodiniu nurodymu. Apie vėliavų išdėstymo pokyčius ministro kabinete ministerijos specialistai nebuvo informuoti“, – teigiama portalui atsiųstame ministerijos komentare.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak portalo, praėjusią savaitę „LRT Klasikos“ žurnalistas Marius Eidukonis pranešė, jog Kultūros ministerijos spaudos kambaryje nebeliko Ukrainos vėliavos. Tai patvirtino ir vietoje apsilankęs LRT portalo fotografas. Po kelių valandų vėliava buvo grąžinta į vietą. 

Vėliau ministerija žiniasklaidai pranešė, kad vėliava buvo išnešta tik kelioms valandoms, prireikus ją išvalyti.

BNS rašė, kad nepatikėję kultūros ministro Igno Adomavičiaus žodžiais apie ministerijoje tik trumpam nukabintą Ukrainos vėliavą, keli aktyvistai surengė protestą prie institucijos.

O kodėl
O kodėl
2025-10-10 15:45
jos vėl sugrąžintos? Ar Lietuva patapo Ukrainos dalimi? Kažkas matomai to labai nori...
Atsakyti
Lietuvis Lietuvai trukdis.
Lietuvis Lietuvai trukdis.
2025-10-10 15:42
Kada bus pakabintos ir Vokietijos vėliavos?Ukrainos ir Vokietijos vienodas tikslas :GINTI LIETUVĄ.
Atsakyti
Patenkinti kuratoriaus norą.
Patenkinti kuratoriaus norą.
2025-10-10 15:49
Nenuostabu. NA sukurta ir išauginta kieno pinigais? Visiems viskas aišku, net Adomavičiui, bet Nausėdai ne. Ir kad įtikt kuratoriui, Ukraunos vėliavą išmetė lauk. Būtų gerai, bet žmonės apsižiūrėjo, pasidarė skandalas ir prireikė gražint. O Nausėda taip ir nesuprato, kas pasidarė.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
