Ministerija patvirtino: Ukrainos vėliavos buvo patrauktos vykdant Adomavičiaus nurodymus

„Vykdant tuometinio ministro Ignoto Adomavičiaus žodinį pavedimą Ukrainos vėliavos buvo patrauktos, o vėliau grąžintos atgal į įprastas stovėjimo vietas, tikslaus vėliavų patraukimo laiko ministerijos specialistai nefiksavo, vėliavų patraukimo priežastys iškomunikuotos I. Adomavičiaus žodiniu nurodymu. Apie vėliavų išdėstymo pokyčius ministro kabinete ministerijos specialistai nebuvo informuoti“, – teigiama portalui atsiųstame ministerijos komentare.
Pasak portalo, praėjusią savaitę „LRT Klasikos“ žurnalistas Marius Eidukonis pranešė, jog Kultūros ministerijos spaudos kambaryje nebeliko Ukrainos vėliavos. Tai patvirtino ir vietoje apsilankęs LRT portalo fotografas. Po kelių valandų vėliava buvo grąžinta į vietą.
Vėliau ministerija žiniasklaidai pranešė, kad vėliava buvo išnešta tik kelioms valandoms, prireikus ją išvalyti.
BNS rašė, kad nepatikėję kultūros ministro Igno Adomavičiaus žodžiais apie ministerijoje tik trumpam nukabintą Ukrainos vėliavą, keli aktyvistai surengė protestą prie institucijos.
