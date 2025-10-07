Tapinas prakalbo apie įvykius Kultūros ministerijoje: „Šitas dalykas daug rimtesnis“

„Ministrai ministrais, bet šitas dalykas yra daug rimtesnis ir jau reikalauja teisėsaugos institucijų dėmesio, nes Lietuvoje taip daryti negalima.
Vėlgi Kultūros ministerijos darbuotojas pateikė man informaciją su sąlyga, kad išliks anonimas, nes supranta, kad jeigu į ministeriją vis tiek ateis „Nemuno aušros“ ministras, su juo už tai bus susidorota.
O nutiko štai kas:
Dieną prieš atsistatydinant Ignotas Adomavičius ministerija sulaukė svečių. Nežinomi vyrai, lydimi paties ministro, vaikščiojo po kabinetus ir iš mūsų darbinių kompiuterių persikėlė norimą informaciją.
Mane asmeniškai paprašė atsitraukti nuo kompiuterio ir viską darė patys. Iš kolegų žinau, kad kai kurių buvo paprašyta tam tikrą informaciją perkelti patiems. Niekam nekilo minties prieštarauti, nes nurodymą duoda pareigas einantis ministras.
Kiek man žinoma, nusiurbta informacija susijusi su ministerijos ir kultūros finansavimu. Taip pat reikalauta duomenų bazių su Lietuvos atstovybių adresais užsienio valstybėse, visų kontaktų su kuo vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas.
Kultūros ministerijos darbuotojo nuomone, tokiu būdu neteisėtai gautais duomenimis gali būti manipuliuojama ir grasinama besipriešinančiai kultūros bendruomenei, gali būti, kad jautri informacija bus perduota nedraugiškoms šalims.
Aš dar pastebėsiu, kad netiesiogiai tokius veiksmus per LRT radiją neapdairiai patvirtino ir vienas iš NA lyderių Puchovičius.
Rašyti „Facebooke“ čia jau nebeužteks, šitą situaciją privalo ištirti teisėsauga“, – rašė jis.
Viename interviu neatsakė, kieno Krymas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vos savaitę kultūros ministru pabuvęs I. Adomavičius pranešė pasitraukiantis iš pareigų. I. Adomavičius viešai aiškino, kad tokį sprendimą priėmė, nes patyrė didelį visuomenės spaudimą. Tiesa, pasipiktinimas kilo po to, kai I. Adomavičius viename interviu aiškiai neatsako, kam priklauso Krymas ir priduria, kad tai provokacinis klausimas.
Po tokių jo pasisakymų, socialdemokratai paskelbė vakare šaukiantys koalicinę tarybą, tačiau „aušriečiai“ baimindamiesi, jog premjerė I. Adomavičių gali atstatydinti, patys paragino kultūros ministrą pasitraukti iš pareigų.
Dar ryte Ignotas Adomavičius apie atsistatydinimą nė negalvojo. Kaip įprastai – dirbo nuo 7 ryto ir planavo dienos darbus. Bet ministrui sunkiai sekėsi dirbti visą savaitę.
Dar praėjusią dieną kilo didžiulis pasipiktinimas dėl iš ministerijos pradingusių Ukrainos vėliavų.
„Galbūt turėjo valyti. Aš nežinau, aš tuo metu buvau savo susitikimuose ir gaunu žinutę, kad nėra vėliavų. - Kaip keista valyti vieną vėliavą? - Reikia“, – bandė aiškinti kultūros ministras.
Tiesa, ministrui dar šį rytą ramybės nedavė ne tik pradingusios Ukrainos vėliavos, bet ir pasirodęs naujienų portalo „Lrytas“ interviu su ministru. Paklaustas, apie tai, kam priklauso Krymas, ministras šį klausimą palaikė provokaciniu ir į jį neatsakė. Tiesa, pasibaigus interviu, I. Adomavičius paprašė klausimą apie Krymą pakartoti ir pasitaisė.
