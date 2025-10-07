Iš Seimo NSGK šalinamas Vytautas Sinica, kad jo vietą galėtų užimti Aidas Gedvilas

Apie tai pranešta antradienį per seniūnų sueigą.
„Komitete yra 13 vietų, tai neliko vietos, labai atsiprašome, mažiausiai mūsų grupei ir tada ieškojome, kur galėtume tą poziciją patenkinti, tai rimčiausiam komitete, Biudžeto ir finansų komitetą pasiūlėme užimti“, – kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
V. Sinica priklauso Mišriai Seimo narių grupei, A. Gedvilas – „Nemuno aušrai“.
Mišrios Seimo narių grupės frakcijos seniūnas Viktoras Fiodorovas siūlė neskubėti priimti minėto sprendimo.
„Gaila, kad neįmanoma rasti kompromiso dėl NSGK, juo labiau, kad (V. Sinica – BNS) jau kuris laikas dirbo ir manau, kad pakankamai sėkmingai dirbo šitame komitete“, – teigė jis.
NSGK jau dirba vienas „aušrietis“ – Martynas Gedvilas.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vadovas Laurynas Kasčiūnas sakė esantis sukrėstas tokiu sprendimu.
„Aš šiek tiek esu sukrėstas, kaip po dešimties mėnesių intensyvios parlamentinės kontrolės taip esate išsigandę, kad pertvarkot visiškai NSGK, kuris tikrai labai sėkmingai veikia. Tai gerbiamas Seimo pirmininke, tai juk ir dabar jau 13 narių, gerai, paliekam tada 14, padarom V. Sinicą 14 nariu“, – teigė jis.
„Man atrodo, būtų ir pagarba Mišriai grupei, ir mažumom Seime, ir demokratijai, net liberaliai demokratijai šioje vietoje“, – kalbėjo konservatorius.
Seimo statutas numato, kad komitete gali būti ne daugiau kaip 13 narių. NSGK turi maksimalų narių skaičių, todėl norint ten paskirti naują narį, reikia ką nors išbraukti iš šio komiteto.
J. Olekas teigė ketinantis registruoti Statuto pataisas, leisiančias padidinti minėtą skaičių iki 14.
„Aš galiu registruot tokį pasiūlymą ir tada spręsti, o dabar laikinai tiesiog užfiksuoti tai, kas yra, kad galėtume visi kiti dirbt“, – sakė parlamento vadovas.
