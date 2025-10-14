Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Komentarai ir analizė

Lukas Savickas. Socialdemokratai pamiršo, ką reiškia „valstybė, kuri veikia“

2025-10-14 15:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 15:05

Praėjusį savaitgalį socialdemokratų taryba dar kartą parodė, kad jiems svarbiau postai nei valstybės veikimas. Vietoje sprendimų dėl žmonių – politiniai mainai, vietoje atsakomybės – baimė prarasti valdžią. Ironiška, kad tą daro partija, kuri dar prieš rinkimus žadėjo „valstybę, kuri veikia“. Šiandien aišku – valstybė neveikia, kai ją valdo baimė prarasti postus, o ne drąsa prisiimti atsakomybę.

Lukas Savickas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Praėjusį savaitgalį socialdemokratų taryba dar kartą parodė, kad jiems svarbiau postai nei valstybės veikimas. Vietoje sprendimų dėl žmonių – politiniai mainai, vietoje atsakomybės – baimė prarasti valdžią. Ironiška, kad tą daro partija, kuri dar prieš rinkimus žadėjo „valstybę, kuri veikia". Šiandien aišku – valstybė neveikia, kai ją valdo baimė prarasti postus, o ne drąsa prisiimti atsakomybę.

Tai ne pirmas kartas, kai socialdemokratai pamiršta savo pačių pažadus. Palucko Vyriausybės laikotarpiu valstybę užgožė pačio premjero korupcijos šešėliai ir „Nemuno aušros“ konfliktai. Demokratams pirmisiems teko konstatuoti, kad skandalams tapus kasdienybe, tolesni realūs darbai – nebebuvo įmanomi. Dabar – tas pats modelis: tie patys kompromisai, tik su naujais vardais.

Kalbama apie stabilumą, bet matome tik nesėkmingus postų dalybas ir reakcijas į chaotišką partnerio elgesį. Valstybės veikimas vėl iškeičiamas į išlikimo taktiką.

Premjerė Ingrida Ruginienė šeštadienį Taryboje labai aiškiai pasakė: „pasigendu drąsos iš socialdemokratų“. Su tuo visiškai sutinku. Apmaudu, kad socialdemokratai neišgirdo net savo pačios Vyriausybės vadovės. Priimtas sprendimas reiškia tik viena – visus realius politinius įrankius jie atidavė Remigijui Žemaitaičiui į rankas. Dabar būtent jis spręs, kaip ir kada reaguoti. Tai ne kompromisas, o politinė kapituliacija žmogui, kuris sistemingai žemina valstybės reputaciją.

Vos prieš kelias dienas Žemaitaitis eilinį kartą pasižymėjo antisemitiniu pasisakymu. Tai ne pavienis išsišokimas – tai nuoseklus elgesio modelis, kurį socialdemokratai, deja, toliau toleruoja. Tokia tyla – pritarimas ir prisiėmimas atsakomybės. Ir čia jau kalbame ne apie partinius niuansus, o apie moralinį valstybės stuburą.

Tiesa, kai kurie socialdemokratai randa drąsos tai pasakyti. Ruslanas Baranovas atvirai įvardijo, kad „Žemaitaitis yra vėžys“, o Nerijus Cesiulis ragino partiją nebelaukti neišvengiamo ir nutraukti bendrą darbą su „Nemuno aušra“. Šie balsai rodo, kad net partijos viduje yra supratimas, kur veda šis kelias. Deja, dauguma tarybos narių nusprendė kitaip, nors puikiai žino, kad išdirbti kartu iki rinkimų neįmanoma.

Šiandien Lietuvai reikia ne valdžios teatro, o veikiančios valstybės. Turime per daug rimtų iššūkių – nuo gynybos ir energetikos iki švietimo – kad politiką paverstume postų mainų žaidimu. Reikia ne susitarimų dėl pozicijų, o susitarimų dėl sprendimų.

Politika nėra scena. Tai atsakomybė prieš žmones. Ir šiandien Lietuvai reikia mažiau teatrališkumo, daugiau drąsos veikti. Valstybė, kuri veikia, turi veikti žmonių, o ne siaurų interesų labui.

Lukas Savickas – LR Seimo narys, Demokratų sąjungos Vardan Lietuvosvicepirmininkas, buvęs ekonomikos ir inovacijų ministras

