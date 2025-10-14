Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: daugelis problemų „atkristų natūraliai“, jei „Nemuno aušros“ nebebūtų koalicijoje

2025-10-14 14:12 / šaltinis: BNS
2025-10-14 14:12

 Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jei Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nuspręstų nebedirbti su „Nemuno aušra“, daugelis vidaus politikos problemų „atkristų natūraliai“.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

 Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jei Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nuspręstų nebedirbti su „Nemuno aušra", daugelis vidaus politikos problemų „atkristų natūraliai".

36

Taip prezidentas kalbėjo po to, kai socialdemokratai nusprendė tęsti darbą koalicijoje su „Nemuno aušra“, tačiau perimti iš jos Kultūros ministeriją.

„Man atrodo, kad visos tos problemos, kurias dabar patiriame, yra susijusios su tuo, kad valdančiosios koalicijos pagrindinė partija niekaip neišsprendžia (jų – BNS)“, – Akmenėje žurnalistams antradienį sakė G. Nausėda.

„Tą sprendimą buvo galima padaryti ir turbūt daugelis aspektų, kurie dabar gerokai sujaukė mūsų politinį landšaftą, atkristų natūraliai“, – teigė jis.

Kaip rašė BNS, prezidentas praėjusį penktadienį pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną.

Šalies vadovas tuomet teigė, kad „save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“.

„Kol kas sprendimai nėra padaryti, todėl, kol jie nebus padaryti, manau, mes turėsime pakankamai įtemptą politinę situaciją ir, galimas dalykas, naujus išsišokimus iš šių partijų vadovų“, – kalbėjo šalies vadovas.

„Patikėkite, kas dabar vyksta, kas vyko praėjusį penktadienį, atkreipia mūsų sąjungininkų dėmesį. Aš negąsdinu, bet aš noriu pasakyti, kad labai gerai pagalvokime, nes mes norime, kad mūsų poligonai nebūtų tušti“, – teigė jis.

R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

Policija šeštadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

Po šio pareiškimo ir kultūros bendruomenės protestų LSDP šeštadienį nusprendė perimti Kultūros ministeriją, o premjerė Inga Ruginienė geriausia kandidate užimti postą įvardijo Seimo narę socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę. Ši jau buvo paskirta prieš įvykusius mainus su „aušriečiais“.

„Aš nenoriu diskutuoti apie kandidatūras, kurios nėra man oficialiai pateiktos. Kol kas premjerės teikimo nesu gavęs. Kol kas mes ir nekalbėjome apie potencialius kandidatus šiai pozicijai užimti“, – sakė G. Nausėda.

„Ponios Aleknavičienės kandidatūrą aš jau esu nagrinėjęs, mes esame susitikę. Tuometinė kandidatė padarė tikrai ir norinčio, ir galinčio, ir kvalifikuoto žmogaus įspūdį, tačiau tai buvo anksčiau. Jeigu ji bus pasiūlyta dar kartą, be abejo, kad šią kandidatūrą aš vertinsiu, tačiau nenoriu kalbėti tariamąja nuosaka“, – teigė jis.

Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.

Lukas Savickas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Lukas Savickas. Socialdemokratai pamiršo, ką reiškia „valstybė, kuri veikia“
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda atskleidė, ar su Ruginienė kalbėjo apie potencialius kandidatus į kultūros ministrus (2)
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Žygimantas Gedvila
Sinkevičius apie koaliciją: gali gyvuoti tris metus, gali gyvuoti ir tris valandas (2)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis: sausį koalicijoje galime ir nebūti (118)

Komentatorius
Komentatorius
2025-10-14 14:30
Dar daugiau problemų atkristų, jei prezidentas būtų vyras.
Atsakyti
Taigi
Taigi
2025-10-14 14:38
Čia Nausėda pats kalčiausias nes jei turėtumėm prezidentą kuris rūpintūsi Lietuva ir nekeltų tokio šaršalo viso šito nebūtų o Nemuno aušra išrinkta teisėtai
Atsakyti
cc
cc
2025-10-14 14:28
Labai daug prblemu atkristu jei prezidentas savo noziura neskirstytu kam galima kam ne. Neturi jis tokiu igaliojimu kad vat as situ spec neskirsiu nes man jie nepatinka. Kazkokia tragedija. Iki ko dasigyvenom.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (36)
