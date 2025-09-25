Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adomavičiaus iškalba baigėsi: nesugebėjo atsakyti, ko klausia žurnalistai

2025-09-25 14:07 / šaltinis: BNS
2025-09-25 14:07

Prisiekęs naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius žada „gerais darbais“ įrodyti savo tinkamumą vadovauti ministerijai, tačiau jų konkrečiai neįvardija, teigdamas, kad pirmas darbas bus susitikimas su jį kritikuojančia kultūros bendruomene.

„Viskas yra įrodoma darbu. Tik darbu“, – žurnalistams po priesaikos komentavo I. Adomavičius, paklaustas, kaip žmones įtikins, kad yra tinkamas ministro pareigoms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš manau, kad viskas pasikeis su laiku. Tai laukime gerų darbų, laukime susitikimų pirmiausia su bendruomene ir viskas nuo to prasidės“, – sakė I. Adomavičius, paprašytas įvertinti prie Prezidentūros ketvirtadienį surengtą protestą.

Kaip rašė BNS, Simono Daukanto aikštėje keli tūkstančiai žmonių protestavo prieš I. Adomavičiaus paskyrimą kultūros ministru. Per 50 tūkst. žmonių taip pat pasirašė peticiją, kuria raginama bet kurio „Nemuno aušros“ nario neskirti į ministrus.

Protestas surengtas prezidentui Gitanui Nausėdai dekretu patvirtinus visos sudėties Ministrų kabinetą, kuris ketvirtadienį popiet prisiekė Seime.

„Formuojame komandą ir pradedame. Pirmas darbas yra su bendruomene. Pats geriausias darbas – bendrauti“, – kalbėjo I. Adomavičius, klausiamas, kokių darbų imsis pirmiausia.

„Dar duokit porą dienų, porą savaičių ir mes viską parodysime“, – teigė kultūros ministras.

BNS skelbė, kad darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją.

G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragino kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.

I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad „Nemuno aušrai“ yra iškelta viceministrų su patirtimi kultūros sferoje sąlyga.

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ketvirtadienį teigė, kad viceministrais bus siūlomi partijos nariai, išskyrus vieną poziciją.

MAKARONAS
MAKARONAS
2025-09-25 14:35
KIEK ILGAI JISS KABINS MAKARONUS APIE SENELI PARTIZANA.JUK PO KARO JO SENELIUI BUVO TIK 10/11 METUKU ,
Atsakyti
Gudaitis- Guzevičius
Gudaitis- Guzevičius
2025-09-25 14:49
Kalvio Ignoto teisybė
Atsakyti
Lietuva
Lietuva
2025-09-25 15:27
... koks politinis šūdas ta "nemuno aušra" kad į ministrus negali pasiūlyti nieko geriau tik mulkius arba tokius psich ligonius ... lauk tą aferistą žemaitaitį su visa jo suš... "nemuno aušra" iš politikos!
Atsakyti
