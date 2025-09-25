Adomavičiaus iškalba baigėsi: nesugebėjo atsakyti, ko klausia žurnalistai

„Viskas yra įrodoma darbu. Tik darbu“, – žurnalistams po priesaikos komentavo I. Adomavičius, paklaustas, kaip žmones įtikins, kad yra tinkamas ministro pareigoms.
„Aš manau, kad viskas pasikeis su laiku. Tai laukime gerų darbų, laukime susitikimų pirmiausia su bendruomene ir viskas nuo to prasidės“, – sakė I. Adomavičius, paprašytas įvertinti prie Prezidentūros ketvirtadienį surengtą protestą.
Kaip rašė BNS, Simono Daukanto aikštėje keli tūkstančiai žmonių protestavo prieš I. Adomavičiaus paskyrimą kultūros ministru. Per 50 tūkst. žmonių taip pat pasirašė peticiją, kuria raginama bet kurio „Nemuno aušros“ nario neskirti į ministrus.
Protestas surengtas prezidentui Gitanui Nausėdai dekretu patvirtinus visos sudėties Ministrų kabinetą, kuris ketvirtadienį popiet prisiekė Seime.
„Formuojame komandą ir pradedame. Pirmas darbas yra su bendruomene. Pats geriausias darbas – bendrauti“, – kalbėjo I. Adomavičius, klausiamas, kokių darbų imsis pirmiausia.
„Dar duokit porą dienų, porą savaičių ir mes viską parodysime“, – teigė kultūros ministras.
BNS skelbė, kad darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją.
G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragino kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad „Nemuno aušrai“ yra iškelta viceministrų su patirtimi kultūros sferoje sąlyga.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ketvirtadienį teigė, kad viceministrais bus siūlomi partijos nariai, išskyrus vieną poziciją.
