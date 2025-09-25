Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
26
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Egidijus Dragūnas-SEL pašaipiai įvertino protestą: „Tikri menininkai miega iki 12-os“

2025-09-25 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 13:57

Rugsėjo 25-ąją Daukanto aikštėje vykusį kultūros bendruomenės protestą prieš prezidento paskirtą kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, atlikėjas Egidijus Dragūnas-SEL socialiniuose tinkluose komentavo ironizuodamas ankstyvą mitingo laiką.

Rugsėjo 25-ąją Daukanto aikštėje vykusį kultūros bendruomenės protestą prieš prezidento paskirtą kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, atlikėjas Egidijus Dragūnas-SEL socialiniuose tinkluose komentavo ironizuodamas ankstyvą mitingo laiką.

REKLAMA
26

Atlikėjas savo „Facebook“ paskyroje pasisakė apie šiandieną įvykusį protestą ir jo laiką.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kas jie? Tikri menininkai miega iki 12:00, o čia 9 ryto – mitingas“ , – rašė jis.

Tiesa, savo sakinį jis pabaigė naudodamas necenzūrišką išsireiškimą.

Protestas surengtas, paskelbus visos sudėties ministrų kabinetą

Protestas surengtas prezidentui Gitanui Nausėdai ketvirtadienį dekretu patvirtinus visos sudėties ministrų kabinetą, kuris popiet prisiekė Seime.

REKLAMA
REKLAMA

Pats I. Adomavičius ketvirtadienį ryte teigė dar nežinantis, ar pavyks jam susitikti su akcijos dalyviais, nes Seime numatytos jo ir kitų ministrų priesaikos. 

REKLAMA

BNS rašė, kad kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė daugiau nei 50 tūkst. žmonių.

Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.

BNS rašė, kad darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.

REKLAMA
REKLAMA

Režisierius Karolis Kaupinis teigė, kad problema nėra konkreti politinė figūra, tačiau bendrai valdžioje susidariusi situacija.

„Mes manome, kad „Nemuno Aušros“, kaip politinės jėgos, legalizavimas, normalizavimas yra fundamentali klaida padaryta Prezidentūros ir valdančiosios socialdemokratų partijos ir šiuo metu šitas kamuolys atsirito iki mūsų“, – ketvirtadienį sakė menininkas.

 

 

 

 

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (nuotr. BNS)
Išplitus skandalingam ministro vaizdo įrašui – ekspertas atsakė, ar galima tai viešinti
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Adomavičiaus iškalba baigėsi: nesugebėjo atsakyti, ko klausia žurnalistai (46)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Vaizdai iš protesto prieš naująjį kultūros ministrą: „Čiurlionis vartosi grabe!“ (183)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Facebook, Elta)
Atskleidė, ką slepia naujo Lietuvos kultūros ministro veidas: štai koks jis iš tikrųjų (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tikra tiesa
Tikra tiesa
2025-09-25 14:05
Tikri menininkai dažniausiai išgyvena iš savos kūrybos, netratina biudžeto pinigų
Atsakyti
O
O
2025-09-25 14:13
Labai teisingai kažkas tokius "menininkus" pavadino Vilniaus šurajevščina.
Atsakyti
Išvis nereikia tokios ministerijos
Išvis nereikia tokios ministerijos
2025-09-25 14:22
Užtenka visokius propagandistus ir erkes šerti iš valstybės lėšų. Tikri talentai uždirba milijonus visos sąlygos tam yra.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų