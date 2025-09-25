Egidijus Dragūnas-SEL pašaipiai įvertino protestą: „Tikri menininkai miega iki 12-os“

Atlikėjas savo „Facebook“ paskyroje pasisakė apie šiandieną įvykusį protestą ir jo laiką.
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus(29 nuotr.)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
„Kas jie? Tikri menininkai miega iki 12:00, o čia 9 ryto – mitingas“ , – rašė jis.
Tiesa, savo sakinį jis pabaigė naudodamas necenzūrišką išsireiškimą.
Protestas surengtas, paskelbus visos sudėties ministrų kabinetą
Protestas surengtas prezidentui Gitanui Nausėdai ketvirtadienį dekretu patvirtinus visos sudėties ministrų kabinetą, kuris popiet prisiekė Seime.
Pats I. Adomavičius ketvirtadienį ryte teigė dar nežinantis, ar pavyks jam susitikti su akcijos dalyviais, nes Seime numatytos jo ir kitų ministrų priesaikos.
BNS rašė, kad kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė daugiau nei 50 tūkst. žmonių.
Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
BNS rašė, kad darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Režisierius Karolis Kaupinis teigė, kad problema nėra konkreti politinė figūra, tačiau bendrai valdžioje susidariusi situacija.
„Mes manome, kad „Nemuno Aušros“, kaip politinės jėgos, legalizavimas, normalizavimas yra fundamentali klaida padaryta Prezidentūros ir valdančiosios socialdemokratų partijos ir šiuo metu šitas kamuolys atsirito iki mūsų“, – ketvirtadienį sakė menininkas.
Šaltinis:
tv3.lt
