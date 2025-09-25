Proteste prieš Adomavičių – šūksniai: Oželytė pertraukė prezidento patarėjo kalbą

Anot jo, Prezidentūra džiaugiasi, kad kultūros žmonės pagaliau drąsiai ryžtasi išreikšti savo nuomonę.
„Šiandien čia buvo pasakyta labai daug svarbių ir gražių žodžių, aišku, išlieta ir ne mažai tulžies prezidento atžvilgiu. Pasitaiko“, – kreipdamasis į minią sakė S. Olencevičius.
„Aš labai tikiu, kad jūsų, sakykim, šitie mano atžvilgiu ar prezidento atžvilgiu, šūkavimai šiek tiek nuleis garą ir leis žygiuoti į priekį“, – sakė jis.
Prezidento patarėjo kalbą pertraukė Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė, aktorė Nijolė Oželytė, nesutikusi su S. Olencevičiaus išsakyta pozicija.
Į kultūros bendruomenės atstovų organizuojamą protestą prieš „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus paskyrimą kultūros ministru ketvirtadienį prie Prezidentūros susirinko keli tūkstančiai žmonių.
Akcija vyksta šalies vadovui ketvirtadienį dekretu patvirtinus visos sudėties ministrų kabinetą, kuris popiet prisieks Seime.
Kaip skelbia naujienų portalas „15min“, mažesnės protesto akcijos surengtos ir Kaune bei Klaipėdoje.
Žurnalistų paklaustas ar susirinkusieji į protestą galėtų pakeisti G. Nausėdos nuomonę dėl I. Adomavičiaus skyrimo, šalies vadovo patarėjas teigė, kad šiuo metu to padaryti nėra galimybių.
„Yra dalykų, kurie keičiami eigoje. Momentiškai, teisiškai to padaryti negalima, nepavyksta“, – žurnalistams sakė S. Olencevičius.
„Šitoj vietoj nereikėtų orientuotis į vieną vienintelį veiksmą, kuris privalomas prezidentui pagal Konstituciją, pagal terminus padaryti. Kartais reikia tą padaryti, kaip ir prezidentas pasakė, skaudančia širdimi“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbė BNS, kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė daugiau nei 50 tūkst. žmonių.
Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
BNS rašė, kad darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
