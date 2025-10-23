Adomavičius vėl dėmesio centre: pasirodė Vengrijos ambasados renginyje, nors nėra ministro poste

Kaip Delfi pažymėjo socialdemokratas Remigijus Motuzas, toks elgesys kelia abejonių.
„Reikėtų įsivertinti [kad aplinkybės yra pasikeitusios]. Diplomatinės atstovybės suskaičiuoja, kiek aukšto lygio pareigūnų, politikų buvo, ir net po priėmimo, rašant savaitės įvykių apžvalgą, pažymi apie dalyvavimą. Tokiu atveju irgi yra tas faktas kontroversiškas ir sukeliantis daug įvairių prieštaravimų“, – Delfi citavo R. Motuzą.
I. Adomavičius pareigas ėjo savaitę. Po kultūros bendruomenės ir koalicijos partnerių kritikos jis spalio 3-iąją atsistatydino iš pareigų.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti ministru išprovokavo didelius kultūros bendruomenės protestus.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
