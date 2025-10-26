Pranešus apie galimai Adomavičiaus nurodymu rinktus duomenis, atliekamas tyrimas

„Kultūros ministerijoje VSD prašymu pradėtas tyrimas dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų Kultūros ministerijoje pažeidimo“, – Eltai raštu teigė ministerija.
„Tyrimą atlieką speciali komisija, kurią sudaro Kultūros ministerijos darbuotojai“, – priduriama atsakyme.
Savo ruožtu VSD Eltai teigė, kad Kultūros ministerijos prašoma baigti tyrimą iki gruodžio 1 d.
„Atsižvelgdami į galiojantį teisinį reguliavimą, prašome Kultūros ministerijos (...) atlikti tyrimą dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimo, galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo ir iki 2025 m. gruodžio 1 d. informuoti VSD apie atlikto tyrimo rezultatus“, – Eltai nurodė VSD atstovai.
ELTA primena, kad visuomenininkas A. Tapinas spalio pradžioje socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai.
Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
Seimo opozicinės partijos dėl šios istorijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir VSD.
Savo ruožtu generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į policiją, nurodydama atlikti aplinkybių patikslinimą.
