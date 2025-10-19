Ignotas Adomavičius sugebėjo ir vėl suerzinti kultūros bendruomenę

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Ignotas Adomavičius kultūros ministro kėdėje praleido vos savaitę ir tapo trumpiausiai dirbusiu ministru Lietuvos istorijoje. Tačiau ir per tą savaitę Adomavičius teigia spėjęs kai ką nuveikti.
Vienoje laidoje „Nemuno aušros“ deleguotas ministras metė kaltinimus Lietuvos teatrams, kurie neva per metus išdalina dešimtis tūkstančių nemokamų kvietimų Seimo nariams, merams bei diplomatams.
„Pažiūrėjau, kad, pavyzdžiui, nacionalinis operos teatras yra išdalinęs su 100 procentų nuolaida 10 tūkstančių kvietimų per praeitus, 24 metus. Jeigu imkim vidurkį, kvietimo, bilieto kaina 40 į operos teatrą, tai 400 000 išdalinta.“, – Lietuvos ryto televizijai spalio 6 d. sakė I. Adomavičius.
O bilietas į Nacionalinio operos ir baleto teatro spektaklį vidutiniškai kainuoja 26 eurus – patikslina teatro atstovai. Pernai Nacionalinis operos ir baleto teatras pardavė daugiau nei 160 tūkstančių bilietų – beveik 6 procentus – apie 10 000 jų sudarė kvietimai.
„Politikai sudaro patį patį mažiausią, kokį tik begali būti, skaičių“, – sako Nacionalinio operos ir baleto teatro direktorės pavaduotojas Andrius Kundrotas.
Kviečiami tik su kultūra susiję politikai
O jei politikas ir yra kviečiamas, tai jis susijęs su kultūra – teigia Nacionalinio operos ir baleto teatro atstovas, anot kurio, Adomavičiaus paskleista informacija yra klaidinga, mat pakvietimai yra skirti ir kūrybinei grupei, scenos žmonėms, įvairioms socialiai jautrioms organizacijoms.
„Pavyzdžiui, „Polos“ organizacijos, kurie žmonės serga onkologinėmis ligomis, labai daug yra iš vaikų globojamų šeimų, našlaičių, yra daug labai kviečiama papildomai, silpnaregių lygiai taip pat“, – sako A. Kundrotas.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras TV3 Žinioms taip pat teigė, kad ir jų pernai išdalintų kvietimų skaičius nuo parduodamų bilietų sudarė kiek daugiau nei 3,5 procento, o politikams skirti kvietimai tesudarė 0,09 procento.
Nacionaliniai dramos, operos ir baleto bei kiti teatrai taipogi sureagavo į Adomavičiaus mestus jiems kaltinimus. Įvardino juos kaip manipuliacijas ir juodąsias technologijas, primenančias Rusijos tarnybų metodus, siekiančius supriešinti kultūros įstaigas ir visuomenę, mat viešai prieinami įstaigų duomenys ir ataskaitos pateikiami kaip skandalingi atradimai.
O štai buvęs Kultūros ministras, liberalas Simonas Kairys visa tai vadina sąmoninga provokaciją.
„Sąmoninga provokacija, kad išlaikyti tą naratyvą, kad yra kažkoks, na, elitas ir likusi visuomenės dalis, kad į Operos ir baleto teatrą vaikšto tiktai elitas su aukštakulniais, o visa likusi Lietuva negauna net bilietų“, – sakė S. Kairys.
Kas gali gauti kvietimus?
„Atsiverčiu Simono Kairio įstatymą 22 metų rugpjūčio 30 dieną ir skaitau, kas gali gauti nemokamus kvietimus. Paskaitykime, prezidentas. Gerai, galbūt jis vienas yra, jam reikia. Seimo pirmininkas, Seimo nariai“, – Lietuvos ryto televizijai kalbėjo I. Adomavičius.
Tuo tarpu anot paties S. Kairio, I. Adomavičius net neskiria, kas yra įstatymas, tvarka ir rekomendacija, kuria teatrai ir įstaigos vadovaujasi suteikdamos kvietimus.
„Suplakama viskas, sumą paima bendrą, bet parodoma, kad, va, čia yra Seimo narių sąrašas. Jūs paklauskit asmeniškai Seimo narių, jūs rasit daugybę piktų mano kolegų, kurie tikrai negauna iš esmės tų kvietimų nė į jokią kultūros įstaigą“, – sako S. Kairys.
Ką sako patys Seimo nariai?
„Jokio kvietimo negavau nei į teatrą, nei į kvietimą, nei į operą, – teigia socialdemokratas Remigijus Motuzas. – Dirbau 4 užsienio valstybėse ir 2 užsienio valstybėse ambasadoriumi. Pavyzdžiui, Švedijos karalystėje mes gaudavom į kiekvieną premjerą.“
„Manęs nemokamai nekvietė, aš pastoviai perkuosi bilietus“ – TV3 Žinioms Seimo kancleris, buvęs Seimo narys Algirdas Stončaitis.
Teikti kvietimus į meno įstaigų spektaklius yra visiškai įprasta praktika pasaulyje – primena liberalas, buvęs Kultūros ministras S. Kairys. Tiesa, būdamas kultūros ministru, prašymų gauti nemokamų kvietimų girdėjo ir jis pats.
„Iš tos pačios „Nemuno aušros“ frakcijos buvo net 2 asmenys, kurie į vieną ar kitą renginį tų bilietų prašė ir mano žiniomis jų negavo“, – prisimena S. Kairys.
Norėjo peržiūrėti nemokamų kvietimų tvarką
Tiesa, nemokamų kvietimų dalinimų tvarką norėjo peržiūrėti buvęs kultūros ministras, socialdemokratas Šarūnas Birutis. Jis paprašė Specialiųjų tyrimų tarnybos ekspertinės nuomonės. Tarnyba įžvelgė rizikų – esą niekas neriboja įstaigų vadovų, kiek, kam ir su kokia nuolaida jie gali kvietimų išdalinti.
„Nėra jokios kontrolės. Įstaigos privalo vesti tokių kvietimų ir bilietų su nuolaida apskaitos kontrolę, tačiau vėl tą daro savo įstaigos viduje, o Kultūros ministerijai pateikia tik apibendrinto pobūdžio informaciją ir tik esant poreikiui“, – sako Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkė Goda Kuznecovaitė.
„Jeigu tiesiog gavo pakvietimus šiaip ir su šeima eina ten savaitgalį, nedarbo metu ir nėra niekaip susiję su darbu, tai yra įstatymo pažeidimas tokiu atveju“, – priduria Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
O, anot Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, šiuo metu turima Kultūros ministerijos tvarka yra gera – svarbu ją tinkamai taikyti.