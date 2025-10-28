Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: kandidato į Kultūros ministrus ieškosiu iš profesinės bendruomenės

2025-10-28 21:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 21:17

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad kandidato į vis dar laisvą kultūros ministro postą ieškos iš šios srities profesinės bendruomenės.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad kandidato į vis dar laisvą kultūros ministro postą ieškos iš šios srities profesinės bendruomenės.

Vyriausybės vadovė pabrėžia, kad naujasis ministerijos vadovas turės būti nepriklausomas.

„Norėčiau, kad tas žmogus turėtų ryšį su kultūrininkais. Girdžiu lūkestį ir atsiliepimus ir ties tuo tikslu susikoncentravau, savo pažadus aš vykdau. Jeigu būtų tiesiog partietis iš kurios nors partijos, tai būtų penkių minučių reikalas. Noriu rasti žmogų profesionalą. Tai šiek tiek užtrunka“, – antradienį LRT televizijai sakė premjerė.

Ji teigia su finansų ministru ieškanti papildomų pinigų kultūrininkams. 

„Kad nepasikartotų tokie atvejai, kai žmonės negali išvežti Čiurlionio parodos į Japoniją“, – sakė ji, primindama Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus nuogąstavimus, kad 2026 metais renginys Tokijuje „Čiurlioniui 150“ gali neįvykti, nes nėra  užtikrinto finansavimo iš Kultūros ministerijos.

Pradedama rinkti ministro komanda

Tuo metu būsima kultūros ministro komanda, pasak premjerės, jau renkama – tuo užsiima laikinoji kultūros ministrė Raminta Popovienė.

„Atsiranda pirmieji viceministrai, darbas kultūros ministerijoje stabilizuojasi“, – tikina premjerė.

ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybėje jau kone mėnesį trūksta kultūros ministro. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją.

Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė.

