Ruginienė žada kandidatą į kultūros ministrus pateikti artimiausiu metu: „Tai nenormali situacija“

„Šiuo metu yra pateiktas kandidatas į krašto apsaugos ministro postą. Netrukus turėtų ateiti (būti pateiktas – ELTA) ir kitas kandidatas (į kultūros ministrus – ELTA)“, – žurnalistams antradienį sakė Vyriausybės vadovė, klausiama, kada ketina pristatyti kandidatą į Kultūros ministerijos vadovo postą.
„Tai nenormali situacija. Dėl to viceministrai ir paskirti, kad ministerijos darbas nestagnuotų (…). Darbas turi atsinaujinti. Tą mes demonstruojame jau nuo šios dienos“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, nuo antradienio darbą pradėjo trys kultūros viceministrai – Aleksandras Brokas, Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.
Tiesa, pirmadienį kultūros bendruomenės atstovai išplatino pranešimą, kuriame Vyriausybę ragino neformuoti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras. Jų teigimu, tokia praktika yra ydinga. Dėl šios priežasties kultūrininkai atsisakė atvykti ir į šią savaitę planuotą susitikimą su Kultūros ministerijos bei premjerės komandos atstovais.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
