Iš Ruginienės – svarbi žinia: ragina pasidalinti su artimaisiais

Premjerė Inga Ruginienė po posėdžio nurodė, kad paskutiniu metu pastebima didelė problema, susijusi su internetiniais sukčiais.
„Identifikuojame ir matome problemą dėl internetinių sukčių – vien per šiuos metus mūsų gyventojai prarado beveik 27 mln. To nebematyti ir ignoruoti mes nebegalime. Žinutės ir pranešimai, kad „nepasimaukite“, jau nebeveikia.
Yra duota užduotis suformuoti institucinę grupę, kuri turės atnešti aiškius rezultatus, ką galime padaryti, kad apsaugotume mūsų gyventojų lėšas.
Viena iš idėjų galėtų būti įtraukti Lietuvos bankus, galbūt galėtume grįžti į tuos laikus, kai nuo tam tikros sumos pavedimas būtų ne momentinis, o su tam tikru išlaikymu, kad žmogus turėtų galimybę jį atšaukti“, – nurodo premjerė.
Susidomėjimas už 1 mln. eurų pasiūlyti idėją
Premjerė nurodo, kad kasdien intensyviai dirbama, kad kontrabandiniai balionai daugiau nesutrukdytų oro uostų veiklos.
„Trumpi pastebėjimai dėl oro balionų – intensyviai ir toliau kiekvieną vakarą ir naktį dirba mobilios grupės. Tą matome ir pagal rezultatus – oro uostas nėra uždaromas, pavyksta išlaviruoti iš tų grėsmių, kurias patiriame kasdien. Aktyvuojamos visos diplomatinės tarnybos, kalbamės su sąjungininkais, ir šiandien skaičiuojame vienetus balionų, kurie arba nespėja kirsti mūsų dienos, arba nepadaro žalos“, – nurodo ji.
Taip pat I. Ruginienė pakomentavo ir siūlymą verslams ir įmonėms, už 1 mln. eurų teikti pasiūlymus, kaip tvarkytis su iš Baltarusijos plūstančių balionų problema. Anot jos, susidomėjimas šiuo pasiūlymu nemenkas.
„Taip pat, jau jums irgi ne paslaptis, kad įsibėgėja ir greitai turėsime rezultatus – už vieną mln. eurų norime gauti naujas idėjas ir technologijų pasiūlymus, kaip galėtume dar labiau prisidėti prie oro gynybos ir esamos problemos su oro balionais. Matome susidomėjimą kvietimu ir labai tikiuosi, kad tai virs į tam tikrų idėjų pavidalą, kurias galėtume finansuoti“, – sako I. Ruginienė.
Anot jos, gera žinia yra ir ta, kad pasirašyta sutartis dėl papildomų investicijų Kauno ir Vilniaus oro uostų plėtrai – tai turėtų padėti gyventojams džiaugtis kokybiškesnėmis paslaugomis.
„Reikia paminėti, kad Finansų ministerija finansuoja Giraitės gamyklos įstatinio kapitalo didinimą – daugiau nei 25 mln. eurų. Tai reiškia, kad mes investuojame į gynybos pramonės plėtrą.
Taip pat noriu pasidžiaugti Europos Komisijos išvadomis, kurios byloja, kad tiek Ukraina, tiek Moldova yra puikiai vertinamos dėl integracijos į Europos Sąjungą“, – tęsė ji.
Kreipsis į Minską, kad leistų Lietuvos vilkikams grįžti namo
Baltarusijoje įstrigus maždaug 5 tūkst. Lietuvos vilkikų bei puspriekabių, o vežėjams reikalaujant Vyriausybės imtis skubių sprendimų, premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva kreipsis į Minską, kad šis leistų vilkikams grįžti į Lietuvą.
„Ultimatumo (iš vežėjų pusės – BNS) tikrai negirdėjau, bent jau tikrai nebuvo išreikštas. Bet vakar Vidaus reikalų ministerijoje buvo toks susitikimas su transporto organizacijomis ir šiandien yra nuspręsta, kad bus kreiptasi į Baltarusiją susitariant, kad lietuviški vilkikai galėtų grįžti atgal namo“, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Tas procesas jau dabar vyksta, susitarimas vyksta, tai žiūrėsime, kokie bus rezultatai, ir dėsime visas pastangas, kad Lietuvos vilkikai grįžtų namo. Tačiau pati siena liks uždaryta“, – pridūrė ji.
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ antradienį dar kartą kreipėsi į premjerę prašydama skubiai spręsti situaciją Lietuvai praėjusią savaitę nusprendus mėnesiui uždaryti du likusius pasienio punktus su Baltarusija.
