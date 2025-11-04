Baisogaloje – „Rheinmetall“ statybos: aiškėja, kokias algas siūlo vokiečiai

Savų dividendų laukia ir Baisogalos gyventojai – nori naujų darbo vietų, juolab jau aiškėja ir kokias algas siūlys vokiečiai. Vis tik miestelis pajuto ir kitą investicijų pusę – būsto kainos Baisogaloje šovė į viršų.
Mažiau nei 2 tūkstančius gyventojų turintis Baisogalos miestelis gyvena ramiu ritmu, nors greitai viskas gali pagyvėti. Miestelio pašonėje turi iškilti Vokietijos gynybos pramonės milžino „Rheinmetall“ artilerijos sviedinių gamykla.
Miestelio gyventojai dėl statybų nesiskundžia:
„Čia mums blogiau nebus, nei geriau. Tas pats bus. Gal kelius pataisys, va.“
„Tai valio. Tai ką mes galim manyti, tai čia... ir gal darbo vieta viena kita atsiras vietiniams, gal.“
Baisogalos seniūnė sako, kad iš pradžių vietinius gal ir neramino mintis apie tokį objektą pašonėje, bet dabar dauguma su tuo susigyveno:
„Dar kol kas niekas nebombarduoja, nešaudo. Nieko... žmonės ramūs pas mus.“
„Aš baimių neturiu, išaugau iš to amžiaus, man baimių nėra ir aš tikrai už.“
Estai panašaus siūlymo atsisakė
Ten, kur turi iškilti gamykla – pažliugę laukai, purvynai ir keletas darbininkų, juosianti tvora aplink 339 hektarų ploto sklypą. Jo dydis – kaip 500 futbolo aikščių.
„Savivaldybė tvarko infrastruktūrą aplinkui gamyklą, yra planuojami ir elektros apšvietimai, ir kelių tiesimai“, – pasakoja Baisogalos seniūnė Renata Masiulienė.
Neprasidėjusios ir pačios gamyklos statybos, nors atvykę šalies vadovai skelbia, kad darbai jau tuoj prasidės.
„Šiandien mes matome kol kas tik tvorą, tačiau visiškai neabejoju, kad po turbūt nepilnų metų, mes jau čia matysime pastatus ir įmonę, kuri bus pasiruošusi gaminti amuniciją. 75 tūkst. sviedinių per metus“, – teigia prezidentas Gitanas Nausėda.
„Tai – ne tik papildomos darbo vietos, investicijos ir papildomi pinigai į biudžetą, bet ir labai reikšmingas indėlis į gynybos pramonę. Ką parodė Ukraina, kad tai yra ypatingai svarbu, kai reikia apsirūpinti čia ir dabar. Tai turėti savo pramonę yra didžiulis Lietuvos interesas“, – sako premjerė Inga Ruginienė.
Amunicijos gamyklą vokiečiai sutarė statyti ir Latvijoje. Pasiūlymą teikė ir Estijos valdžiai, tačiau ji nusprendė, kad estams tai per daug kainuos, o kontrolinis akcijų paketas vis tiek priklausys vokiečiams.
„Šiuo metu Estija perka daugybę amunicijos iš mūsų, bet jie nesusitarė su mumis. Man sunku pasakyti, kodėl valdžia taip nusprendė, geriau būtų paklausti pačios Estijos valdžios. Mūsų pasiūlymas buvo atviras, tą patį mes darėme ir Latvijoje, jie buvo labai pozityvūs“, – teigia „Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappergeris.
Ieško darbuotojų ir siūlo galimybę verslams
Planuojama, kad gamykloje Lietuvoje bus apie 150 darbo vietų. Pirmi du skelbimai jau aktyvuoti – vokiečiai ieško sveikatos saugos vadybininko ir žmogiškųjų resursų specialisto. Siūlomos algos – nuo beveik 2 tūkstančių iki daugiau 2,5 tūkstančio eurų į rankas. Tiesa, iš didesnio žmonių srauto tikisi uždirbti ir rajono verslininkai, nors jie dar neskuba.
„Kol kas tokių labai didelių investicijų nesigirdi iš verslų pusės, bet čia kiekvieno verslo galimybės ir jų noras pasinaudoti ta proga turėtų būti išreikštas kuo skubiau, nebelaukiant, kol kažkas užims tas laisvas nišas“, – sako R. Masiulienė.
Bet, anot seniūnės, ekonominis pokytis jau jaučiamas, tik iš kitos pusės. Būstai pradėjo brangti.
„Baisogaloje dabar nusipirkti butą yra problema ir tikrai nebėra tokių kainų, kokios buvo, netgi nuomos kainos yra labai sukilę ir jos jau artėja Radviliškio miestui“, – teigia R. Masiulienė.
Fabrikas Baisogaloje turi pradėti veikti jau kitų metų gale, arba 2027-ųjų pradžioje.
