  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda laukia kandidato į kultūros ministrus: „Situacija nėra sveikintina“

2025-11-04 13:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 13:18

Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, jog premjerė Inga Ruginienė artimiausiu metu pateiks kandidatą į kultūros ministrus. Šiai ministerijai jau antrą mėnesį dirbant be nuolatinio vadovo, G. Nausėda akcentuoja, kad tokia situacija nėra sveikintina.

Gitanas Nausėda

Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, jog premjerė Inga Ruginienė artimiausiu metu pateiks kandidatą į kultūros ministrus. Šiai ministerijai jau antrą mėnesį dirbant be nuolatinio vadovo, G. Nausėda akcentuoja, kad tokia situacija nėra sveikintina.

1

„Aš paprastai kandidatų nesvarstau, kuomet nėra oficialaus teikimo. Tikiuosi, kad tas teikimas bus padarytas artimiausiomis savaitėmis, nes tikrai situacija nėra sveikintina. Ministerija yra be vadovybės“, – žurnalistams Baisogaloje teigė G. Nausėda.

„Dabar tos vadovybės elementus matome – paskirti viceministrai, tačiau to nepakanka. Ministras yra galva, atsakingas už visą ministerijos veiklą, už strategiją. Dėl to aš manau, kad visi suprantame, kad Kultūros ministerijos klausimo sprendimas yra prioritetas“, – akcentavo jis.

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė žadėjo kandidatą į kultūros ministrus pateikti artimiausiu metu. 

Kaip skelbta, nuo antradienio darbą pradėjo trys kultūros viceministrai – Aleksandras Brokas, Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.

Visgi, kultūros bendruomenės atstovai, dar pirmadienį raginę Vyriausybę neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, tokiu žingsniu nėra patenkinti. Šiuos sprendimus jie vadina politiniu absurdu.

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

