  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėjas: Kaunas paliko geresnį įspūdį nei tikėtasi

2025-11-04 08:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 08:39

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, jog kandidatas į krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas paliko geresnį įspūdį nei tikėtasi. 

Robertas Kaunas

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, jog kandidatas į krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas paliko geresnį įspūdį nei tikėtasi. 

„Susidarė geresnis įspūdis negu turėjome išankstinį įspūdį (…). Žmogus tikrai atrodo labai rimtai padirbėjęs ir įsigilinęs į kai kurias temas. Galbūt ne visas“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė D. Matulionis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šalia kompetencijos mes visada galvojame, kad pirmiausia dar turi būti ir būsimo ministro gebėjimas suvokti, į kokią poziciją eina ir su kokiais geopolitiniais iššūkiais jis susidurs. Šioje vietoje, matyt, kad supratimas yra panašus, kaip ir mūsų“, – kalbėjo prezidento patarėjas. 

Vis dėlto, D. Matulionis sako dar nėra užtikrintas, jog prezidentas paskirs R. Kauną Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovu. 

„Dar sprendimas nėra priimtas. Tikrai dabar yra apmąstymų metas ir turime įvertinti visas aplinkybes, neskubėti. Iš tiesų, tai galbūt nėra kelių dienų klausimas ir tas sprendimas vienoks ar kitoks bus priimtas. Aš negaliu šiandien pasakyti, kad bus priimtas teigiamas (sprendimas – ELTA), gali įvairiai susiklostyti situacija. Žmonių nuomones mes tikrai vertiname ir dar kartą pasikartosiu – tiek asmeninės savybės, tiek kompetencija yra labai svarbu“, – teigė šalies vadovo patarėjas.

Ragina neeksperimentuoti su naujais ministrais

Kaip pažymi D. Matulionis, tikimasi, jog būsimasis KAM vadovas tęs darbus su Dovilės Šakalienės komandoje buvusiais viceministrais.

„Mes labai įdėmiai žiūrėsime, kokią komandą pasirinks. Visų pirma, mes kalbame apie viceministrų korpusą. Nuo to irgi atitinkamai priklausys sprendimas“, – kalbėjo G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas. 

„Tie žmonės, kurie dirba, yra tikri ekspertai. Aš juos visus neblogai pažįstu ir iš ankstesnio darbo, ir iš pastarųjų mėnesių darbo. Tai yra kompetentingi žmonės, žinantys savo problemas ir sritis, kurias jie dengia. Todėl manau, kad eksperimentavimas su naujais viceministrais nebūtų labai teigiamai įvertintas“, – akcentavo jis. 

ELTA primena, kad pirmadienį kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas buvo susitikęs su prezidentu Gitanu Nausėda. Vis dėlto, tuomet D. Matulionis teigė, jog sprendimą dėl R. Kauno galimybės eiti KAM vadovo pareigas šalies vadovas priims tik įvertinęs visus aspektus. G. Nausėdos verdiktas, tikimasi, paaiškės dar šią savaitę. 

Tiesa, R. Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Kilo daug abejonių dėl šio politiko tinkamumo eiti krašto apsaugos ministro pareigas. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.

Dėl R. Kauno kandidatūros į KAM vadovus pirmadienį prie Prezidentūros buvo surengtas ir protestas. Kelios dešimtys jo dalyvių ragino šalies vadovą neskirti socialdemokrato į šias pareigas.

KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

