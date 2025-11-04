 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Plinta Jessicos Shy nuotrauka: siunčia žinią

2025-11-04 10:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 10:40

Pirmadienį, kol Prezidentūroje vyko pokalbis tarp šalies vadovo Gitano Nausėdos ir kandidato į krašto apsaugos ministrus Roberto Kauno, Daukanto aikštėje buvo rengiamas protestas prieš pastarojo politiko kandidatūrą į šią poziciją.

Protestą inicijuoja muzikantas, prisidėjęs ir prie Kultūros asamblėjos akcijų, Mantas Meškerys. Protesto pradžia buvo 10.30 val.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu Lietuvos valstybė nusipelnė patyrusio, patikimo ir su mūsų sąjungininkais užtikrintą ryšį turinčio Krašo apsaugos ministerijos (KAM) vadovo, o ne partinio LSDP žaislo, kuris vykdys partijos ir kolegų nurodymus. Taip pat R.Kaunas yra pagarsėjęs kaip ciniškas, grubus, pagiežingas ir emociškai agresyvus politikas, negebantis girdėti kitos nuomonės“, — rašoma renginio apraše, patalpintame socialiniame tinkle „Facebook“.

„KAM ministro postui reikalingas šalto proto žmogus, kuris kritinėse situacijose gebėtų išlikti ramus ir gebėtų rasti bendrą kalbą su visuomene bei institucijomis. Dabar ne laikas žaisti. Hibridinės atakos jau vyksta. Artimiausi 3 metai mūsų šalies gynybai bus kritiniai. Mums reikia patikimo ministro.R. Kaunas toks nėra“, – teigia iniciatoriai.

Jessica Shy prisidėjo prie protesto akcijos

Jie taip pat priminė, jog šalia Prezidentūros vis dar vyksta kultūrininkų protesto akcija „Aš (at)stovėsiu“ ir paragino visus, kurie pirmadienį protestavo prieš R. Kauną, solidarizuotis ir su kultūra.

„Taip pat Daukanto aikštėje jau daug dienų tęsiasi protesto akcija. Kultūros žmonės stovi bet kokiu oru. Todėl taip pat išreikšime solidarumą su jais ir parodysime palaikymą, kartu su jais pastovėdami tyloje. Protestas bus taikus ir orus“, – rašoma „Facebook“ įraše.

Prie šios protesto akcijos prisijungė ir žinoma dainininkė Jessica Shy.

Socialiniame tinkle teisininkas bei rašytojas Justinas Žilinskas pasidalijo Jessicos Shy kadru, kuri dalyvavo kultūros proteste.

„Čia lietuje stovi mergina, kuriai rinktis šviesos pusę – tikra rizika. Nes ji – neįtikėtinai populiari. Bet ji renkasi. Ir už tai visų pavidalų tamsa ją tarkuos, grasins, kad nebeis į koncertus, plūs, sakys, kad ji niekada vėl nesurinks trijų Kalnų parkų, dergs, vems. Bet ji surinks, gal net daugiau, nes žmogaus yra tiek, kiek geba stovėti už tai, kuo tiki. Tai nėra lengva, bet svarbu.

Ačiū, Jessica Shy“, – feisbuke rašė J. Žilinskas.

Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienį socialdemokratams pateikus R. Kauno kandidatūrą vadovauti KAM, viešojoje erdvėje kilo daug klausimų dėl politiko kompetencijų ir tinkamumo būti krašto apsaugos ministru.

ELTA primena, kad KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.

Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

