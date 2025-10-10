Nusipirkusi bilietus į pirmąjį Jessicos Shy koncertą Agnė parašė viešą laišką: „Apmaudu ir gaila“

Visų pirma, kai išgirdau žinią, kad atlikėja Jessica Shy surengs koncertą Vingio parke, rugpjūčio 29 dieną, buvau neapsakomai laiminga. Tai – mano pati mėgstamiausia atlikėja Lietuvoje, kurios koncertai visada būna aukščiausio lygio.
Esu ne kartą dalyvavusi jos pasirodymuose, tad žinia apie tokį didelį renginį atrodė kaip šių metų laukiamiausias įvykis.
Vos tik gavusi išankstinį bilietų kodą, nedvejodama įsigijau bilietą. Džiaugiausi dar labiau, kai jau kitą dieną pamačiau naujienas, kad visi bilietai į koncertą išpirkti, dar net neprasidėjus oficialiai prekybai penktadienį. Galvojau – kaip gera, kad suspėjau, nes, regis, daugybė žmonių liko be galimybės pamatyti koncertą.
Norėjo anksčiau patirti pirmuosius koncerto įspūdžius
Tačiau šiandien ryte likau visiškai priblokšta. Jessica Shy paskelbė dar vieną – papildomą koncertą, kuris, pasirodo, vyks diena anksčiau – rugpjūčio 28 d., penktadienį. Nesupratau, kas čia vyksta.
Juk tai reiškia, kad pirmasis koncertas dabar tampa antruoju, o visi, kurie taip džiaugėsi bilietais į rugpjūčio 29-osios renginį, pasirodo, jau nebebus pirmieji, kurie išvys visą šou.
Daugelis planuoja tą vakarą kaip ypatingą – užsisakys viešbučius ar atvyks iš kitų miestų. Ir dabar sužinoti, kad antrasis koncertas vyks diena anksčiau, tiesiog skaudu.
Turiu pripažinti, jog jaučiuosi apgauta ir nusivylusi. Juk natūralu, kad gerbėjai, pirkę bilietus vos tik pasirodžius informacijai, tikėjosi būti pirmieji, kurie pamatys koncertinį pasirodymą, išgirs naujas dainas, pamatys scenografiją.
Pamatys koncerto akimirkas socialiniuose tinkluose
Dabar viskas atvirkščiai – penktadienio koncertas taps tarsi generaline repeticija, o šeštadienio renginys jau nebebus toks paslaptingas. Socialiniuose tinkluose penktadienį vis tiek pasirodys vaizdo įrašai, nuotraukos, dainų sąrašas – tad visas laukimo jausmas ir netikėtumo efektas gali kiek sumažėti...
Kodėl taip vyksta? Kodėl atlikėja ar jos komanda neatsižvelgė į tai, kad tokia tvarka gali nuvilti ištikimiausius gerbėjus? Galbūt būtų buvę sąžiningiau koncertą organizuoti kiek vėliau, kitą savaitgalį arba palikti tik vieną datą? Ar bent jau pranešti apie galimybę antro koncerto iš anksto, kad žmonės patys galėtų pasirinkti, į kurį renginį nori eiti?
Suprantu, kad dėl milžiniško susidomėjimo buvo nuspręsta surengti papildomą koncertą, tačiau vis tiek atrodo, jog tai padaryta neapgalvotai. Pirmieji pirkėjai – tie, kurie palaiko atlikėją nuo pat pradžių, kurie perka bilietus vos tik jie pasirodo – šįkart liko tarsi antrame plane.
Aš labai gerbiu ir myliu Jessicą Shy, bet šįkart jaučiu, kad gerbėjų emocijos ir lojalumas buvo nuvertinti. Mes ne tik klausomės jos dainų, bet ir nuoširdžiai palaikome, sekame naujienas, dalijamės jos kūryba. Ir todėl šis sprendimas skaudina dar labiau.
Nuoširdžiai tikiuosi, kad ateityje į tokius dalykus bus atsižvelgiama – juk be savo klausytojų nė vienas artistas nebūtų ten, kur yra. Jessica visada kalba apie meilę, nuoširdumą ir ryšį su publika – labai norėtųsi, kad šis ryšys būtų tikras ne tik scenoje, bet ir už jos ribų.
Autorė: skaitytoja Agnė
Pateikė komentarą
Naujienų portalas tv3.lt praneša, kad atlikėja Jessica Shy, pasirodžius informacijai apie antrąją koncerto datą, išplatino pranešimą socialiniame tinkle „Instagram“.
„Sveiki!
Šiandien susilaukiau gan piktų žinučių, tad noriu pasisakyti čia.
Suprantu, jog kažkam nesmagu, jog nusipirkę pirmuosius bilietus, sudalyvausite antrajame koncerte.
- Bilieto kaina 28 d. bus brangesnė.
- Pažadu, jog rasime būdų, kaip praturtinti 29 d. koncertą, kad tai nebūtų identiška patirtis. Visad kažką sugalvojame ir galite pasiūlyti patys, kas labiausiai pradžiugintų.
- Nuoširdžiai tokių rezultatų negalėjome numatyti, ir sprendimai yra priimami tarp didelės komandos, įvairių faktorių.
Atsiprašau už nepatogumus, noriu priminti, kad tai bus nepakartojamas vakaras bet kokiu atveju.
Jei kažkas tikrai tai mato kaip didelę problemą, galite susisiekti su [email protected] ir pasikeisti bilieto datą nemokamai.
Man nuoširdžiai rūpi, tad prašau supratingumo.
Ačiū. Iki greit“, – rašo atlikėja.
