Skelbia bilietų į M.A.M.A. muzikos apdovanojimus kainą

Vasario 20 dieną organizatoriai kvies į įsimintiną vakarą didžiausioje šalies arenoje. Žiūrovų lauks dinamiška ir emocijų kupina apdovanojimų ceremonija, kurioje bus pagerbti geriausi metų muzikos kūrėjai, o žiūrovus džiugins įspūdingi pasirodymai, rašoma pranešime spaudai.
Bilietų kainos
Norintys gyvai pamatyti įspūdingą šou gali tai padaryti įsigiję bilietus, kuriuos platina bilietai.lt.
Skelbiama, kad bilietų kainos prasideda nuo 39 eurų. Brangiausias bilietas kainuoja šiek tiek daugiau nei 100 eurų – 104,05 eurų.
Tiesa, yra ir svarbi žinia planuojantiems į renginį eiti su vaikais. Teigiama, kad vaikai iki 6 metų įleidžiami nemokamai.
„Iki 6 metų amžiaus imtinai neužimant papildomos sėdimos vietos (bilietų kontrolės metu pateikti amžių įrodantį dokumentą)“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.
Šou kūrimo darbai jau vyksta keletą mėnesių – prie jo dirba stipriausi Lietuvos scenografai, garso, šviesų ir specialiųjų efektų profesionalai. Šių metų scenografija žada nustebinti net visko mačiusius žiūrovus, o scenoje pasirodys ryškiausios pastarųjų metų muzikos žvaigždės.
„Tai, ką kuriame 15-ąjai apdovanojimų ceremonijai yra iššūkis visai kūrybinei komandai. Labai džiaugiamės plačiu ryškiausių šalies dainininkų sąrašu, kurie surengs pasirodymus unikalioje „M.A.M.A.“ scenoje. Juokaujame, kad bus sunku tilpti Kauno „Žalgirio“ arenoje su tokiu kiekiu idėjų ir pasirodymų sprendimų, bet darome viską, kad metus apžvelgiantis šou nepaliktų abejingų“, – teigia ceremonijos prodiuseriai.
Papildytas apdovanojimų kategorijų sąrašas
Jau tapo tradicija, kad Nemuno saloje kasmet pagerbiami geriausi šalies muzikos kūrėjai įvairiose kategorijose. Tarp kurių – „Metų tradicinės popmuzikos atlikėjai“, „Metų roko muzikos atlikėjai“, „Metų alternatyvos muzikos atlikėjai“, „Metų elektroninės muzikos atlikėjai“, „Metų hip-hop muzikos atlikėjai“, „Metų progresyvios pop muzikos atlikėjai“, „Metų grupė“, „Metų atlikėjas/a“, „Metų koncertiniai atlikėjai “, „Metų popmuzikos atlikėjai“, „Metų daina – kūrinys“, „Metų albumas“, „Metų vaizdo klipas“, „Metų proveržis“, „M.A.M.A. TOP 40 klausomiausias kūrinys“, „LATGA metų autorius“ taip pat abejingų nepaliekanti nominacija „Už nuopelnus lietuviškai muzikai“. Šiais metais apdovanojimų kategorijas papildys dvi naujos nominacijos – „Metų metalo muzikos grupė“ bei „Metų džiazas“.
„Šis žingsnis – ilgai brandintas. Simboliška, kad 15 – oje ceremonijoje galėsime pagerbti ir pasidžiaugti dar didesne muzikos žanrų įvairove. Žinome, kad ši akimirka laukta metalo ir džiazo muzikos atstovų bei gerbėjų, dėl to šventėje apjungsime dar didesnę bendruomenę ir padėsime jų kūrybai būti dar labiau girdimai“, – apie papildytą nominacijų sąrašą teigia asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ pirmininkas Martynas Tyla.
Didžiausias vakarėlis Kaune po ceremonijos
Neatsiejama apdovanojimų dalimi kiekvienais metais tampančios oficialios „M.A.M.A.“ dūzgės suburs pramogų pasaulio atstovus ir muzikos melomanus į specialiai vienam vakarui kuriamą naktinį klubą Kauno centre, viešbutyje „Moxy“. Unikaliai formuojamose erdvėse skambės įvairių žanrų muzika, o prie vakarėlio organizavimo prisidės ryškiausių sostinės klubinių naktų organizatoriai. Be to, pirmieji 300 įsigijusių bilietus į apdovanojimų „M.A.M.A.“ ceremoniją į dūzges pateks nemokamai.
„M.A.M.A.“ ceremonijos užkulisiuose – šalies kultūros atstovų konferencija
Renginio išvakarėse, vasario 19 – 20 dienomis „Žalgirio“ arenoje asociacija „Metų muzikos apdovanojimai“ surengs ir regionų kultūros centrų atstovų konferenciją, kurioje dvi dienas aptarinės kultūros ekosistemą, dalinsis gerosiomis praktikomis ir išgirs įvairių kultūros atstovų pranešimus. Šia konferencija siekiama sukurti platformą, leidžiančią regionuose plėtoti kokybiškų renginių spektrą ir tapti svarbiais kultūros židiniais.
Prieš pat apdovanojimų iškilmes – jubiliejinis Raudonasis kilimas
Neatsiejama apdovanojimų ceremonijos dalimi vasario 20-ąją taps „M.A.M.A.“ Raudonasis kilimas, kuriuo žengs rekordinis skaičius šalies muzikos, kultūros ir pramogų pasaulio atstovų. Ši apdovanojimų ceremonijos dalis kiekvienais metais sulaukia nemažiau dėmesio ir apkalbų nei pagrindinė apdovanojimų ceremonija.
Bilietų prekyba į svarbiausius šalies muzikos apdovanojimus „M.A.M.A.“, kurie įvyks 2026 metų vasario 20 dieną startavo visai neseniai.
Bilietus įsigyti galima Bilietai.lt ir muzikosapdovanojimai.lt. Pirmi 300 įsigijusių bilietus turės galimybę patekti į ceremonijos dūzges nemokamai.
