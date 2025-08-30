Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Raudondvaryje – „M.A.M.A. vasara“: ant scenos žengia ryškiausios šalies žvaigždės

2025-08-30 19:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 19:48

Šeštadienį, rugpjūčio 30 dieną, Raudondvarį drebina kasmetinis lietuviškos muzikos festivalis „M.A.M.A. vasara“. Vasarą uždaryti pakvietė daugybė ryškiausių šalies muzikos atlikėjų ir grupių, tarp kurių – Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Aistè, Pijus Opera, grupė „Mėlyna“ ir kiti.

Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
42

Šeštadienį, rugpjūčio 30 dieną, Raudondvarį drebina kasmetinis lietuviškos muzikos festivalis „M.A.M.A. vasara". Vasarą uždaryti pakvietė daugybė ryškiausių šalies muzikos atlikėjų ir grupių, tarp kurių – Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Aistè, Pijus Opera, grupė „Mėlyna" ir kiti.

2

Kiekvienais metais į vieną gražiausių šalies vietų – Raudondvario dvaro teritoriją lietuviškos muzikos klausytojus suburiantis festivalis „M.A.M.A. vasara“ priešpaskutinę vasaros dieną žada užtikrintą muzikos ir emocijų gausą.

Ant scenos žengia: Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Aistè, Pijus Opera, grupė „Mėlyna“ ir kiti.

Rugpjūčio 30 dieną į festivalio sceną žengia vienas po kito žinomiausi šalies atlikėjai ir pradedantys kūrėjai, o visą dieną vainikuos vasaros uždarymo diskoteka po atviru dangumi, kartu su sparčiai populiarėjančiu ir puikiai atpažįstamu didžėjumi – Luku Mi.

„M.A.M.A. vasara“ scenoje savo koncertus surengė tokios muzikos žvaigždės kaip Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Paulina Paukštaitytė, Pijus Opera, Aistè, Dovi Mi, Akvilė. Taip pat lietuviškos muzikos gerbėjai išgirs grupes Despotin Fam, Black Biceps, Mėlyna.

Festivalyje – muzika, pramogos, maistas ir gėrimai

Festivalio teritorijoje laukia ne tik lietuviška muzika, bet ir daugybė kitų veiklų bei maisto ir gėrimų erdvės.

„Festivalis tapo tradicija, kuri į vieną vietą suburia daugybę šalies atlikėjų ir lietuviškos muzikos gerbėjų. Džiaugiamės, kad galime sukurti ypatingą festivalio atmosferą su tiek puikių muzikos kūrėjų. Ši vasara nedžiugino savo orais, tad „M.A.M.A. vasara“ bus proga atsigriebti už tai ir pasilinksminti paskutinį vasaros šeštadienį su puikiu oru“, – teigia organizatoriai.

 

 

