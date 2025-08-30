Raudondvaryje – „M.A.M.A. vasara“: ant scenos žengia ryškiausios šalies žvaigždės

Kiekvienais metais į vieną gražiausių šalies vietų – Raudondvario dvaro teritoriją lietuviškos muzikos klausytojus suburiantis festivalis „M.A.M.A. vasara“ priešpaskutinę vasaros dieną žada užtikrintą muzikos ir emocijų gausą.
Raudondvaryje „M.A.M.A. vasara“: ants scenos žengia ryškiausios šalies žvaigždės(42 nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/BNS)
Ant scenos žengia: Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Aistè, Pijus Opera, grupė „Mėlyna“ ir kiti.
Rugpjūčio 30 dieną į festivalio sceną žengia vienas po kito žinomiausi šalies atlikėjai ir pradedantys kūrėjai, o visą dieną vainikuos vasaros uždarymo diskoteka po atviru dangumi, kartu su sparčiai populiarėjančiu ir puikiai atpažįstamu didžėjumi – Luku Mi.
„M.A.M.A. vasara“ scenoje savo koncertus surengė tokios muzikos žvaigždės kaip Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Paulina Paukštaitytė, Pijus Opera, Aistè, Dovi Mi, Akvilė. Taip pat lietuviškos muzikos gerbėjai išgirs grupes Despotin Fam, Black Biceps, Mėlyna.
Festivalyje – muzika, pramogos, maistas ir gėrimai
Festivalio teritorijoje laukia ne tik lietuviška muzika, bet ir daugybė kitų veiklų bei maisto ir gėrimų erdvės.
„Festivalis tapo tradicija, kuri į vieną vietą suburia daugybę šalies atlikėjų ir lietuviškos muzikos gerbėjų. Džiaugiamės, kad galime sukurti ypatingą festivalio atmosferą su tiek puikių muzikos kūrėjų. Ši vasara nedžiugino savo orais, tad „M.A.M.A. vasara“ bus proga atsigriebti už tai ir pasilinksminti paskutinį vasaros šeštadienį su puikiu oru“, – teigia organizatoriai.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA