Į Lietuvą atvyksta žymioji dainininkė Tori Amos

2026 metų, gegužės 30 dieną į Lietuvą atvyksta pasaulinė muzikos žvaigždė ir žada nepamirštamą šou, o jį pamatyti bei išgirsti bus galima Vilniaus Compensa koncertų salėje.
Pasaulinė muzikos ikona Tori Amos atvyksta į Lietuvą
Ne vieną dešimtmetį dainuojanti Tori Amos atvyksta iš JAV savo dainomis užburti gerbėjų esančių Lietuvoje. Į koncertą bilietus bus galima įsigyti bilietai.lt platformoje.
Dainininkė „In Times of Dragons“ albumą paskelbs kitų metų pavasarį, o jį išgirsti gyvai lietuviia galės jau gegužės 30 dieną.
Bilietai.lt rašo, jog bilietus į Tori Amos koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio ketvirtadienio (spalio 9 d.) 10:00 val. ryto. Diena anksčiau, nuo trečiadienio, 12:00 val. dienos įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt
Per daugiau nei trisdešimties metų karjerą Tori Amos tapo viena įtakingiausių savo kartos menininkių. Gimusi Šiaurės Karolinoje, Tori išgarsėjo 1992 m. su debiutiniu albumu „Little Earthquakes“, kuris iki šiol laikomas vienu svarbiausių alternatyviosios muzikos istorijoje.
Per savo karjerą moteris išleido net 17 albumų ir yra pelniusi ne vieną apdovanojimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!