Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Į Lietuvą atvyksta žymioji dainininkė Tori Amos

2025-10-07 14:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 14:52

Į Lietuvą atvyksta žymioji dainininkė Tori Amos ir gerbėjus stebins sostinėje, Compensa koncertų salėje. Dainininkė paskelbs savo naująjį albumą, kurį gyvai lietuviai galės išgirsti 2026 metų, gegužės 30 dieną.

Tori Amos (Nuotr. SCANPIX)

Į Lietuvą atvyksta žymioji dainininkė Tori Amos ir gerbėjus stebins sostinėje, Compensa koncertų salėje. Dainininkė paskelbs savo naująjį albumą, kurį gyvai lietuviai galės išgirsti 2026 metų, gegužės 30 dieną.

REKLAMA
0

2026 metų, gegužės 30 dieną į Lietuvą atvyksta pasaulinė muzikos žvaigždė ir žada nepamirštamą šou, o jį pamatyti bei išgirsti bus galima Vilniaus Compensa koncertų salėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulinė muzikos ikona Tori Amos atvyksta į Lietuvą

Ne vieną dešimtmetį dainuojanti Tori Amos atvyksta iš JAV savo dainomis užburti gerbėjų esančių Lietuvoje. Į koncertą bilietus bus galima įsigyti bilietai.lt platformoje.

REKLAMA
REKLAMA

Dainininkė „In Times of Dragons“ albumą paskelbs kitų metų pavasarį, o jį išgirsti gyvai lietuviia galės jau gegužės 30 dieną.

REKLAMA

Bilietai.lt rašo, jog bilietus į Tori Amos koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio ketvirtadienio (spalio 9 d.) 10:00 val. ryto. Diena anksčiau, nuo trečiadienio, 12:00 val. dienos įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt

REKLAMA
REKLAMA

Per daugiau nei trisdešimties metų karjerą Tori Amos tapo viena įtakingiausių savo kartos menininkių. Gimusi Šiaurės Karolinoje, Tori išgarsėjo 1992 m. su debiutiniu albumu „Little Earthquakes“, kuris iki šiol laikomas vienu svarbiausių alternatyviosios muzikos istorijoje.

 

Per savo karjerą moteris išleido net 17 albumų ir yra pelniusi ne vieną apdovanojimą.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų