Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

5 metus alkoholio negerianti Miley Cyrus atsivėrė: štai kaip jai pavyksta

2025-09-30 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 17:55

Amerikiečių popmuzikos žvaigždė Miley Cyrus neseniai paminėjo penkerių metų blaivybės sukaktį. 32-ejų atlikėja prisipažino, kad šiuo laikotarpiu visiškai atsisakė ne tik alkoholio, bet ir marihuanos.

Miley Cyrus (Nuotr. SCANPIX)
7

Amerikiečių popmuzikos žvaigždė Miley Cyrus neseniai paminėjo penkerių metų blaivybės sukaktį. 32-ejų atlikėja prisipažino, kad šiuo laikotarpiu visiškai atsisakė ne tik alkoholio, bet ir marihuanos.

REKLAMA
3

Kaip rašo Independent, dainininkė iš esmės pakeitė gyvenimo būdą, o svarbiausiu atramos tašku jai tapo sodininkystė.

Miley Cyrus
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Miley Cyrus

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sodininkystė – tai veikla, kurią darai sau. Kai tiek daug savęs atiduodame kitiems, tokios mažos, brangios akimirkos, kai sėji sėklas ir prižiūri augalus, tampa labai asmenišku procesu. Tai tapo vaistu, padėjusiu man išlaikyti blaivų gyvenimą,“ – sakė Cyrus.

REKLAMA
REKLAMA

Darbas sode atstoja ir tam tikras veiklas

Ji pridūrė, kad darbas sode jai atstoja sportą ir meditaciją. Būdama arčiau gamtos, ji gali atsipalaiduoti ir pailsėti nuo scenos bei viešumo, rašo unian.net.

REKLAMA

„Tai tarsi jogos praktika – išeiti į gamtą, kažką daryti rankomis ir kurti, nesiekiant šlovės ar sėkmės,“ – dalijosi atlikėja.

Savo tikrą pergalę ji vadina akimirką, kai gali matyti pražydusius augalus. Cyrus pasakojo, kad kartu su bičiuliu pasodino net 10 tūkstančių ramunių ir 40 rūšių rožių.

Šį pavasarį Miley Cyrus pristatė naują albumą Something Beautiful ir vaizdo klipą dainai End of the World, kuris jau sulaukė beveik 30 mln. peržiūrų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų