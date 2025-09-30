5 metus alkoholio negerianti Miley Cyrus atsivėrė: štai kaip jai pavyksta

Kaip rašo Independent, dainininkė iš esmės pakeitė gyvenimo būdą, o svarbiausiu atramos tašku jai tapo sodininkystė.
„Sodininkystė – tai veikla, kurią darai sau. Kai tiek daug savęs atiduodame kitiems, tokios mažos, brangios akimirkos, kai sėji sėklas ir prižiūri augalus, tampa labai asmenišku procesu. Tai tapo vaistu, padėjusiu man išlaikyti blaivų gyvenimą,“ – sakė Cyrus.
Darbas sode atstoja ir tam tikras veiklas
Ji pridūrė, kad darbas sode jai atstoja sportą ir meditaciją. Būdama arčiau gamtos, ji gali atsipalaiduoti ir pailsėti nuo scenos bei viešumo, rašo unian.net.
„Tai tarsi jogos praktika – išeiti į gamtą, kažką daryti rankomis ir kurti, nesiekiant šlovės ar sėkmės,“ – dalijosi atlikėja.
Savo tikrą pergalę ji vadina akimirką, kai gali matyti pražydusius augalus. Cyrus pasakojo, kad kartu su bičiuliu pasodino net 10 tūkstančių ramunių ir 40 rūšių rožių.
Šį pavasarį Miley Cyrus pristatė naują albumą Something Beautiful ir vaizdo klipą dainai End of the World, kuris jau sulaukė beveik 30 mln. peržiūrų.
