TV3 naujienos > Žmonės

Oksana Pikul kaitina internetą: pasidalino karštu atostogų kadru

2025-09-21 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 15:10

Žinoma nuomonės formuotoja bei dainininkė Oksana Pikul savo gerbėjus socialiniuose tinkluose nuolat stebina dailiomis, gražiomis nuotraukomis, tačiau šį kartą moteris gerbėjus nustebino pasidalinusi itin atvira nuotrauka, kur parodė savo dailią figūrą.

Oksana Pikul socialiniuose tinkluose pasidalino atostogų nuotrauka, kuria sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Parodė atvirą kadrą

Žinoma dainininkė bei nuomonės formuotoja Oksana Pikul nuolat gerbįjus stebina įvairiausiais kadrais, tačiau šį kartą moteris nustebino kadru iš atostogų.

Nuotraukoje matoma Oksana nusisukusi bei žvelgianti į horizontą, kur matosi vasariški ir šilti vaizdai, tačiau akys labiau kryspta į dailią Oksanos figūrą bei jos tobulas linijas.

Moteris šalia nuotraukos rašo:

„Nereikia jokių filtrų“.

Komentaruose moteris sulaukė dėmesio – gerbėjai komentuoja širdutes po nuotrauka.

Oksana Pikul BNS Foto
Drabužius nusimetusi Oksana Pikul kaitina gerbėjų kraują: parodė tobulas kūno linijas (50)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

