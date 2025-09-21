Oksana Pikul kaitina internetą: pasidalino karštu atostogų kadru

Oksana Pikul socialiniuose tinkluose pasidalino atostogų nuotrauka, kuria sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Parodė atvirą kadrą
Žinoma dainininkė bei nuomonės formuotoja Oksana Pikul nuolat gerbįjus stebina įvairiausiais kadrais, tačiau šį kartą moteris nustebino kadru iš atostogų.
Nuotraukoje matoma Oksana nusisukusi bei žvelgianti į horizontą, kur matosi vasariški ir šilti vaizdai, tačiau akys labiau kryspta į dailią Oksanos figūrą bei jos tobulas linijas.
Moteris šalia nuotraukos rašo:
„Nereikia jokių filtrų“.
Komentaruose moteris sulaukė dėmesio – gerbėjai komentuoja širdutes po nuotrauka.
