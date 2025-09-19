Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Oksana Pikul atskleidė, kodėl išvyko netikėtų atostogų

2025-09-19 10:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 10:25

Verslininkė, grožio specialistė ir buvusi populiarios merginų grupės „Olialia pupytės“ narė Oksana Pikul trumpam iškeitė Lietuvą į Ispanijos saulę. Ji pripažįsta – atostogos buvo visiškai spontaniškos, tačiau būtent tokios kelionės suteikia daugiausia gerų emocijų.

Verslininkė, grožio specialistė ir buvusi populiarios merginų grupės „Olialia pupytės" narė Oksana Pikul trumpam iškeitė Lietuvą į Ispanijos saulę. Ji pripažįsta – atostogos buvo visiškai spontaniškos, tačiau būtent tokios kelionės suteikia daugiausia gerų emocijų.

1

Savo atostogų vaizdais ir įspūdžiais iš šiltosios Ispanijos atlikėja sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. 

Neplanuotos atostogos

„Atostogos buvo netikėtai sumąstytos. Mano mintis ir idėja buvo, kad šios trumpos atostogos būtų pabėgimas nuo mūsų lietuviško oro. Ir, žinoma, norėjosi truputį saulės pagaudyti, ispaniško D vitamino ir geros kompanijos. Norėjosi gero laiko, nes pastaruoju metu man patinka kolekcionuoti linksmus ir gerus prisiminimus“, – tv3.lt sakė nuomonės formuotoja.

Šįkart Oksana kartu su artimaisiais ilsisi netoli Malagos esančioje viloje.

„Nusprendėme atvykti į vieną vilą netoli Malagos. Čia gyvena labai šauni lietuvių šeima, jie nuomoja šią vilą. Tad atvykome pas juos. Jie nepaprastai svetingi šeimininkai“, – pasakojo Oksana.

Oksana neslepia, kad laiką leidžia ramiai ir maloniai – prie baseino, mėgaudamasi ispanišku oru bei virtuve.

„Leidžiame nuostabiai laiką – valgome skanų ispanišką maistą, nemažai gaminamės ir patys. Bet tikrai aplankysime dar ne vieną restoraną ir barą, nes norisi pažinti vietinius skonius“, – sakė ji.

