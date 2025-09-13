Sustabdę Oksaną Pikul policijos pareigūnai negalėjo patikėti savo akimis: to išvysti nesitikėjo

Naujienų portalui tv3.lt Oksana Pikul atvirai prakalbo apie įsimintiną fotosesiją ir kuriozinę situaciją su policijos pareigūnais.
Įsimintina fotosesija ir kuriozinė situacija
Oksana Pikul 2011-2012 metais dalyvavo išskirtinėje fotosesijoje, kuomet virto kartuve ir reklamavo tuo metu rinkoje esančius „Olialia“ produktus.
„Tai buvo ryškiausias, įspūdingiausias ir įdomiausias įvaizdis per visą mano reklamų istoriją. Jo metu turėjau galimybę įkūnyti karvutę. Mano nuomone, šios reklamos tematika ir idėja buvo labai stipri bei išties įdomi“, – pasakojo O. Pikul.
Fotosesijos kūrybinį procesą koordinavo fotografas Gediminas Žilinskas, kuris rūpinosi kiekviena detale.
„Tai buvo milžiniškas, kūrybingas ir įtraukiantis darbas. Tapau karvute ir reklamavau tuo metu rinkoje buvusius „Olialia“ produktus. Visas įvaizdis man paliko stiprų įspūdį – buvo tikrai įdomu. Grimerės visą piešinį piešė tiesiog ant kūno, specialiai rišo ir purškė plaukus specialiais dažais. Sukūrė tikrai išskirtinį įvaizdį“, – prisiminimais dalijosi moteris.
Galiausiai po fotosesijos moteris nusprendė namo vykti taip, kaip buvo – su išskirtiniu grimu ir šukuosena: „Prie visos šios reklamos dirbome dar ne vieną valandą, nes vien tik grimas užėmė be proto daug laiko... Galiausiai nusprendėme, kad ardyti plaukus būtų per daug pavojinga – dažai juos buvo sukietinę.
Bijojau, kad galiu netekti pusės plaukų, tad nusprendžiau namo vykti tiesiog su visa šia išvaizda. Pamenu, tuo metu buvo šaltasis sezonas, tad apsivilkau striukę ir išvažiavau. Plaukų kaukę planavau dėti jau namuose, kad galėčiau ištirpdyti dažus.“
Netrukus moteris pateko į kuriozinę situaciją, kuomet vykdama namo viršijo greitį.
„Kiek pamenu, pakeliui viršijau greitį ir buvau sustabdyta... Įsivaizduokite policijos pareigūnų veido išraiškas, kai jie pamatė mane – su ragais, išdažytu veidu ir striuke. Žinoma, gailėjausi dėl greičio viršijimo, susimokėjau baudą“, – kalbėjo verslininkė.
Oksana tikino, kad gailisi, jog viršijo greitį ir papasakojo apie policijos pareigūnų reakciją: „Buvo sunku mane identifikuoti – dokumente buvau visiškai kitokia nei realybėje. Pareigūnų veiduose netrūko nei šypsenų, nei juoko.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!