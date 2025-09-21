Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Ieva Swan išbandė ekstremalią pramogą: parodė kadrus šalia debesų

2025-09-21 12:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 12:07

Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Swan su gerbėjais nuolat dalinasi vaizdais iš kelionių, gyvenimo, o šį kartą moteris pasidalinos kadrais šalia debesų.

Ieva Swan (Nuotr. socialinių tinklų)

Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Swan su gerbėjais nuolat dalinasi vaizdais iš kelionių, gyvenimo, o šį kartą moteris pasidalinos kadrais šalia debesų.

REKLAMA
0

Ieva Swan pasidalino kerinčiais kadrais iš skrydžio, kuriais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Kadrai atima žadą

Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Swan savo socialiniuose tinkluose pasidalino užburiančiais kadrais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris išbandė ekstremalią pramogą – skristi sklandytuvu.

Ieva pasidalinusi nuotraukų karusele rašo:

„Vakar gavau užtektinai juoko ir kartu baimės dozės, bandydama skristi sklandytuvu.

Sklandytuvas neturi variklio – jis kyla padedamas kitų priemonių, o paskui skrenda naudodamas tik oro sroves. Tyla ore ir visiška laisvė… Arba mano klyksmas, kai buvo daromi 360 apsisukimia.

1. Su šypsena, pasiruošusi skrydžiui.

2. Instruktažas – jeigu netyčia prireiktų katapultuotis.

3. Sklandytuvas iš šono.

4. Kylam į viršų lėktuvėlio pagalba.

5. 360 apsisukimai ir mano klyksmas.

6. Bandau paliesti debesį“.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų