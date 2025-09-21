Ieva Swan išbandė ekstremalią pramogą: parodė kadrus šalia debesų

Ieva Swan pasidalino kerinčiais kadrais iš skrydžio, kuriais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kadrai atima žadą
Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Swan savo socialiniuose tinkluose pasidalino užburiančiais kadrais.
Moteris išbandė ekstremalią pramogą – skristi sklandytuvu.
Ieva pasidalinusi nuotraukų karusele rašo:
„Vakar gavau užtektinai juoko ir kartu baimės dozės, bandydama skristi sklandytuvu.
Sklandytuvas neturi variklio – jis kyla padedamas kitų priemonių, o paskui skrenda naudodamas tik oro sroves. Tyla ore ir visiška laisvė… Arba mano klyksmas, kai buvo daromi 360 apsisukimia.
1. Su šypsena, pasiruošusi skrydžiui.
2. Instruktažas – jeigu netyčia prireiktų katapultuotis.
3. Sklandytuvas iš šono.
4. Kylam į viršų lėktuvėlio pagalba.
5. 360 apsisukimai ir mano klyksmas.
6. Bandau paliesti debesį“.
