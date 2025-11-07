 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis kirto „prakalbusiam“ Lukašenkai: „Mes, jauni žmonės, viską labai gerai prisimename“

2025-11-07 18:33 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-07 18:33

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos pasiūlymus ukrainiečiams atvykti į Baltarusiją, rašo „Ukrainska Pravda“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
27

V. Zelenskis pabrėžia, kad būtent iš A. Lukašenkos šalies teritorijos Rusija 2022 m. vasario 24 d. užpuolė Ukrainą.

„Reikia nepamiršti Lukašenkos, nes dabar jis tapo labai kalbus žiniasklaidoje ir rodo, koks jis geras mūsų tautai. Mums nereikia jo gerumo, kuris pasirodė ketvirtą valandą ryto su raketomis. Jei jis mano, kad savo žodžiais šiek tiek ištrins mūsų atmintį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mes, jauni žmonės, viską labai gerai prisimename, ir jis vis tiek sumokės už tai, ką padarė, kad leido puolimą iš savo teritorijos. Plataus masto karas prasidėjo nuo Baltarusijos teritorijos. Niekas to nepamirš“, – atsakė V. Zelenskis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Lukašenka pakvietė ukrainiečius atvykti į Baltarusiją: „Manau, kad jie man atleis“

Autoritarinis Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka pakvietė ukrainiečius atvykti į Baltarusiją. Kaip skelbia baltarusių agentūra „Belta“, apie tai jis kalbėjo atidarydamas atnaujintą tiltą per Pripetės upę.

Jis pareiškė esąs pasirengęs priimti į šalį papildomų migrantų iš Ukrainos.

A. Lukašenka kalbėjo, kad Ukraina yra visai šalia, ir iš pradžių jis net atmetė pasiūlymą vykti į Mozyro rajoną.

„Manau, kad, atsižvelgiant į karą Ukrainoje, mums čia kažkaip džiaugtis ir prezidentui važiuoti... Aišku, kad tai nuskambės... Bet manau, kad ukrainiečiai man atleis. Juk mes jungiam krantus ir dėl jų“, – sakė jis.

„Mes esame atviri. Prašome atvykti, ukrainiečiai. Mes mielai jus priimsime. Jūsų šeimoms, jūsų vaikams užtikrinsime tokį gyvenimą, kaip ir baltarusiai, švietimo, sveikatos priežiūros srityse“, – kvietė A. Lukašenka.

Anot jo, daugelis į šalį atvykusių ukrainiečių jau dirba.

 „Mes esame pasirengę juos priimti. Mums ukrainiečiai yra palaima. Tai labai darbštūs žmonės, kurie mus supranta, kalba ta pačia kalba. Vis dėlto nelaimė ištiko mūsų kaimyną. Manau, kad mes susitvarkysime su šia problema“, – sakė jis.

A. Lukašenka, ko gero, turi kitokį įvaizdį Ukrainoje, nei pats bando manyti. A. Lukašenka yra ištikimas Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino bendražygis, o Baltarusijos teritorija ne kartą buvo naudojama karui prieš Ukrainą.

Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
