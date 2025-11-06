Ilgai planuota operacija: ukrainiečiai sunaikino „Shahed“ bazę Donecke

Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų sistemų vadas Robertas Madyaras Brovdis.
Per dronų smūgį Dnipropetrovskui sužeisti aštuoni žmonės
Per Rusijos dronų smūgį Kamjanskėje Dnipropetrovsko srityje nukentėjo aštuoni žmonės. Tai tinkle „Telegram“ pranešė srities administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenka.
Jo duomenimis, mieste kilo keli gaisrai. Apgadintas vienas keturių aukštų pastato blokas. Taip pat apgadinta automobilių, infrastruktūra bei transporto įmonė.
Rusai bepiločiais atakavo ir Petropavlivką. Čia užsidegė komunalinės įmonės pastatas.
Oro gynyba Dnipropetrovsko srityje numušė 13 priešo dronų.
Angelina Jolie apsilankė Chersone
Ukrainiečių žiniasklaida trečiadienį pranešė, kad Holivudo žvaigždė ir filantropė Angelina Jolie netikėtai apsilankė viename pietiniame Ukrainos mieste, esančiame priešakinėse linijose tęsiantis Rusijos pradėtam karui.
Tai buvo antrasis jos vizitas į šalį nuo Rusijos invazijos pradžios.
A. Jolie, anksčiau buvusi Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių geros valios ambasadore, aplankė gimdymo namus ir vaikų ligoninę Chersone – mieste, kurį 2022 metais trumpai buvo okupavusi Maskva ir kuris vis dar kasdien bombarduojamas Rusijos.
Vietos pareigūno Vitalijaus Bohdanovo paskelbtoje nuotraukoje A. Jolie matoma vilkinti neperšaunamą liemenę su Ukrainos simbolika.
Nei A. Jolie, nei Ukrainos vyriausybė nepatvirtino jos vizito į Chersoną, esantį kitoje Dniepro pusėje nuo Rusijos kariuomenės.
Kino žvaigždė, kuri nuo 2012 iki 2022 metų dirbo UNHCR, JT pabėgėlių agentūros specialiąja pasiuntine, anksčiau lankėsi Ukrainoje praėjus keliems mėnesiams po Rusijos invazijos pradžios.
A. Jolie, kuri laimėjo „Oskarą“ už geriausią antraplanį vaidmenį 1999 metų filme „Mergina su trūkumais“ (Girl, Interrupted), vakariniame Lvivo mieste tąkart susitiko su perkeltaisiais asmenimis.
Žiniasklaida: apdovanojimų ceremonijos Ukrainoje metu smogė rusų raketa, žuvo elitiniai ukrainiečių kariai
Šeštadienį rusų raketos smogė bazei Dnipropetrovske, skelbia „The Guardian“. Anot leidinio, smūgio metu žuvo elitiniai Ukrainos kariai.
Buvo pradėtas tyrimas dėl galimo aplaidumo.
Skelbiama, kad tuo metu, kai buvo suduotas smūgis, vyko apdovanojimų ceremonija.
Nėra aišku, kiek karių žuvo per šį išpuolį, tačiau jį patvirtino Ukrainos operatyvinė grupė „Rytai“.
Kovos dėl Pokrovsko pasiekė finalinę stadiją: skelbia, kad miestas gali kristi per kelias dienas
Kovos dėl Pokrovsko pasiekė finalinę stadiją, skelbia prancūzų dienraštis „Le Monde“, rašo UNIAN. Rusų pajėgos apsupo Pokrovską ir įsiveržė į miestą iš pietų ir rytų.
Pokrovskas gali tapti pirmu svarbiu miestu po Avdijivkos kritimo 2024 m.
Pokrovskas yra yra svarbus logistikos mazgas. Jis gali tapti okupantų atakos į Dniepropetrovsko sritį placdarmu.
Putino atsakymas Trumpui: įsakė parengti pasiūlymus dėl branduolinių bandymų
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas trečiadienį įsakė savo aukščiausiems pareigūnams parengti pasiūlymus dėl galimų branduolinių ginklų bandymų, rašo „Reuters“.
To Maskva nedarė nuo 1991 m., kai žlugo Sovietų Sąjunga.
Šis įsakymas buvo atsakas į praėjusią savaitę prezidento Donaldo Trumpo paskelbtą sprendimą atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.
Rusijos pajėgos Ukrainoje per pastarąją dieną neteko dar 1 170 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. lapkričio 6 d. Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko maždaug 1 147 740 karių, iš jų 1 170 žuvo arba buvo sužeista per pastarąją parą.
Apie tai „Facebook“ paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 11 329 Rusijos tankus, 23 541 (+6 per pastarąją parą) šarvuotąją kovos mašiną, 34 288 (+15) artilerijos sistemas, 1 535 daugkartinio raketų paleidimo įrenginius, 1 237 priešlėktuvinės kovos sistemas ir 3 918 kruizinių raketų. Rusijos kariuomenė taip pat neteko 428 karo lėktuvų, 346 sraigtasparnių, 78 430 (+172) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 28 karo laivų / katerių, 1 povandeninio laivo, 66 658 (+84) transporto priemonių ir degalų sunkvežimių ir 3 991 (+1) specialiosios įrangos vienetų.
Duomenys apie priešo nuostolius nuolat atnaujinami.
Gubernatorius: per dronų ataką Rusijos Volgogrado srityje žuvo žmogus
Per dronų ataką Pietų Rusijos Volgogrado srityje, vietos gubernatoriaus duomenimis, žuvo žmogus. Tai 48 metų civilis, ketvirtadienį tinkle „Telegram“ pranešė gubernatorius Andrejus Bočiarovas. Anot jo, smogta 24 aukštų gyvenamajam pastatui, „buvo apgadinti balkonai, išdužo aplinkinių pastatų langai“.
Krentančios nuolaužos sukėlė gaisrą pramoniniame rajone.
Volgogrado sritis yra už maždaug 400 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos. Tai pramonės centras su naftos perdirbimo gamyklomis.
Atakuotas Krymas: griaudėjo sprogimai, užsidegė naftos bazė
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo atakuotas Krymas, skelbia „Kanal 24“. Ten nugriaudėjo serija sprogimų, kilo gaisras naftos bazėje.
Apie tai pranešama „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“, informacija nėra oficiali.
Kanale pranešama, kad gaisras kilo naftos bazėje Simferopolyje.
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos Kostromos srityje buvo smogta vienai galingiausių elektrinių Rusijoje, rašo UNIAN. Vietos šaltiniai skelbia, kad vietoje griaudėjo sprogimai, kilo gaisras.
Srities gubernatorius Sergejus Sytnikovas sako, kad rusai atrėmė dronų išpuolį prieš energetikos objektus. Pasak jo, buvo nugriaudėjo keli „sprogimai“. Tačiau oro gynyba, atrodo, susitvarkė, o elektros tiekimas nenutrūko.
Vis dėlto nepriklausomi šaltiniai praneša apie rimtus energetikos įrenginių pažeidimus Kostromos elektrinėje, kilo galingas gaisras.
Ši elektrinė yra trečia pagal dydį šiluminė elektrinė Rusijoje. Ji aprūpina elektra didžiąją dalį centrinės Rusijos regiono, įskaitant gynybos pramonės įmones.
Trumpas skelbia pokalbio detales: Putinas kreipėsi į jį su prašymu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas kreipėsi į jį su prašymu padėti išspręsti Rusijos ir Ukrainos karą, rašo UNIAN.
Tai įvyko prieš dvi savaites, kai D. Trumpas ir V. Putinas kalbėjosi telefonu.
Skelbiama, kad pokalbio metu V. Putinas naudojo rusų propagandos nuvalkiotą teiginį.
„Aš kalbėjau su Putinu prieš dvi savaites, ir jis pasakė, cituoju: „Jau dešimt metų bandome užbaigti tą karą, bet mums tai nepavyko. Dabar tau teks tai išspręsti.“ Man pavyko išspręsti kai kurias tokias problemas per valandą – be jokios pagalbos iš JT“, – cituojamas D. Trumpas.
Ilgai planuota operacija: ukrainiečiai sunaikino „Shahed“ bazę Donecke
Laikinai okupuotame Donecke po kelis mėnesius trukusio pasiruošimo pavyko sunaikinti „Shahed“ tipo smogiamųjų dronų saugojimo, komplektavimo ir paleidimo bazę, rašo UNIAN.
Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų sistemų vadas Robertas Madyaras Brovdis.
Smūgį surengė Ukrainos specialiųjų operacijų, raketinės ir artilerijos pajėgos. Operacijos metu sunaikinta „Shahed“ dronų saugojimo, komplektavimo ir paleidimo bazė, kuri buvo įsikūrusi laikinai okupuotoje Donecko oro uosto teritorijoje.
„Šio sudėtingo tikslo parengimas virto daug mėnesių trukusia kruopščia žvalgybos operacija, sudaryta iš smulkių dėlionių; šią naktį ji buvo įgyvendinta atitinkamomis Ukrainos gynybos pajėgų specialiųjų operacijų ir raketinių pajėgų priemonėmis“, – cituojamas vadas.