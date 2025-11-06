 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dėl besitęsiančio vyriausybės uždarymo JAV bus atšaukiami skrydžiai

2025-11-06 06:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 06:47

Dėl besitęsiančio vyriausybės uždarymo JAV nuo penktadienio bus atšaukiami skrydžiai. Planuojami skrydžių pajėgumai „40 šalies oro uostų mažės 10 proc.“, trečiadienį žurnalistams sakė transporto sekretorius Seanas Duffy‘is. Pasak Federalinės aviacijos administracijos (FAA) vadovo, kalbama apie „40 intensyvaus eismo“ šalies oro uostų. Tai esą padės sumažint krūvį besitęsiančio vyriausybės uždarymo ypač paveiktiems oro dispečeriams.

JAV vyriausybės uždarymas (nuotr. SCANPIX)

Dėl besitęsiančio vyriausybės uždarymo JAV nuo penktadienio bus atšaukiami skrydžiai. Planuojami skrydžių pajėgumai „40 šalies oro uostų mažės 10 proc.“, trečiadienį žurnalistams sakė transporto sekretorius Seanas Duffy‘is. Pasak Federalinės aviacijos administracijos (FAA) vadovo, kalbama apie „40 intensyvaus eismo“ šalies oro uostų. Tai esą padės sumažint krūvį besitęsiančio vyriausybės uždarymo ypač paveiktiems oro dispečeriams.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Transporto sekretorius S. Duffy‘is antradienį įspėjo dėl galimų oro erdvės uždarymų, nes daug oro dispečerių, negaudami atlyginimo, praneša sergantys. Tai prieš du ilguosius šventinius savaitgalius lapkritį gali sukelti chaosą oro uostuose, ypač – prieš Padėkos dieną  lapkričio 27-ąją. Dideliuose oro uostuose, pavyzdžiui, Hiūstono Teksase jau praėjusiomis savaitėmis būta ilgų vėlavimų ir atšauktų reisų.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau  kaip 60 tūkst. oro dispečerių ir Transporto saugos administracijos (TSA) darbuotojų dirba negaudami atlyginimo. Baltieji rūmai įspėjo, kad padaugėjus darbuotojų neatvykimo į darbą atvejų gali kilti chaosas prie registracijos stalų.

REKLAMA

Oro uostų darbuotojai, pranešantys apie ligą, užuot dirbę be atlyginimo – dėl to kylą didelių vėlavimų – buvo vienas svarbių veiksnių, lėmusių ankstesnio vyriausybės uždarymo pabaigą 2019 m. per pirmąją JAV prezidento Donaldo Trumpo kadenciją.

Dabartinis vyriausybės uždarymas tęsiasi nuo spalio 1 d., nes respublikonai ir demokratai Senate nesusitaria dėl pereinamojo laikotarpio biudžeto.

Dabartinis vyriausybės uždarymas jau yra ilgiausias JAV Istorijoje ir turi vis rimtesnių padarinių: apie 42 mln. JAV piliečių, kurie priklausomi nuo pagalbos maisto produktais, nuo savaitgalio negali jos gauti. Iš viso 1,4 mlrd. federalinių darbuotojų yra priverstinėse atostogose arba dirba negaudami atlyginimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV vyriausybės uždarymas (nuotr. SCANPIX)
JAV vyriausybės uždarymas – ilgiausias istorijoje (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų