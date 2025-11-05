Vyriausybė siūlo profesinėse mokyklose mokyti tik lietuviškai – užsieniečiams numatytas pereinamasis laikotarpis

Dėl tokio sprendimo, profesinėse mokyklose būtų užtikrinamas privalomas lietuvių kalbos mokymasis užsieniečiams. Jiems taip pat būtų sudaromos sąlygos taikyti pereinamojo laikotarpio dvikalbį mokymą.
Šiuos siūlymus numatančius įstatymo projektus Vyriausybė teikia svarstyti Seimui.
ŠMSM teigimu, šiuo metu įstatymai nereglamentuoja profesinio mokymo programų mokomosios kalbos, todėl pasitaiko atvejų, kai jis organizuojamas užsienio kalba.
„Valstybinės kalbos mokėjimas svarbus ne tik užsienio šalių piliečių integracijai į darbo rinką, bet jų integracijai į visuomenę, taip pat atliepiant nacionalinius Lietuvos valstybės saugumo interesus“, – teigia ministerija.
Pagal švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis, praėjusiais mokslo metais pagal pirminio profesinio ugdymo programas Lietuvoje mokėsi apie 28,8 tūkst. mokinių, iš jų – 674 užsieniečiai. Apytiksliai 315 profesinio ugdymo mokinių mokėsi rusų kalba.
Tuo metu šiais mokslo metais, pirmosios kvalifikacijos Lietuvoje siekia apie 28,6 tūkst. mokinių, iš jų 793 užsieniečiai. Pagal pateiktą informaciją, 3 profesinio ugdymo mokiniai mokosi anglų kalba, apytiksliai 370 mokinių mokosi rusų kalba.
Siūloma, kad Profesinio mokymo įstatymo pakeitimai įsigaliotų 2026 m. gegužės 1 d.
