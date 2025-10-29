Vyriausybėje – siūlymas riboti vilkikuose iš trečiųjų šalių įvežamą kurą

Siūlymą teikianti Finansų ministerija mano, kad tai padėtų užkardyti nelegalų dyzelino įvežimą iš Baltarusijos – užkirstų kelią galimam kuro nupylimui ir nelegaliam pardavimui.
Vyriausybė šiuo metu gali nustatyti be importo PVM ir muitų galimo įvežti kuro kiekį, tačiau apribojimai nėra nustatyti, dėl to siūloma keisti Akcizų įstatymą.
Pasak ministerijos, stebima daugiau piktnaudžiavimo atvejų, kai trečiųjų šalių įvažiuojančių transporto priemonių bakuose esantys degalai Lietuvoje nupilami.
Jos manymu, kad apribojimai galėtų būti taikomi visų importo mokesčių atžvilgiu vienodai, reikia riboti ir akcizų lengvatos taikymą.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad svarstoma iki 200 litrų apriboti bakuose įvežamą dyzelino kiekį.
Muitinės duomenimis, kuriuos skelbia ministerija, šiemet sausį atlikta stebėsena parodė, kad beveik visos krovininės transporto priemonės, įvažiuojančios iš Rusijos ar Baltarusijos, yra su pilnais kuro bakais, o išvažiuoja iš Lietuvos su apytuščiais. Vidutiniškai per parą iš šių šalių įvažiuoja apie 200 vilkikų, per mėnesį – apie 7,1 tūkst.
Vasarį nusprendus patikrinti vilkikus pastebėta atvejų, kai iš trečiųjų valstybių atvykusių vilkikų kuro bakų buvo nupilami degalai.
Anot muitinės, jeigu iš vieno vilkiko vidutiniškai neteisėtai nupilama 500 litrų degalų, per parą šis kiekis siekia apie 100 tūkst. litrų dyzelino, dėl to valstybė per mėnesį galėtų prarasti iki 2,2 mln. eurų mokesčių (per metus – iki 26,5 mln. eurų).
Vidutiniškai importo mokesčiai (muitai, akcizai, PVM) už 1 tūkst. litrų dyzelino sudaro 736 eurus.
Lenkija, Latvija, Suomija, turinčios sieną su Rusija ar Baltarusija, yra nustačiusios įvežamų degalų, esančių vilkikų bakuose, kiekio be importo mokesčių ribojimus: Lenkijoje – 600 litrų, Latvijoje – 200 litrų, Suomijoje – 400 litrų.