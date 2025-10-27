Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
13
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įvertino Ruginienės vyriausybę: ar ji gyvuos visus likusius 3 metus?

2025-10-27 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 15:10

Per mėnesį vadovavimo Vyriausybei premjerė Inga Ruginienė neteko dviejų ministrų. Kultūros ministro I. Ruginienė ieško jau trečią savaitę, sprendžia galvosūkį ir dėl krašto apsaugos ministro. Kai kurie apžvalgininkai tikina, kad I. Ruginienės Vyriausybė chaose gyvena nuo pirmųjų darbo dienų, todėl abejoja, ar politikos naujokė sugebės valstybės vairą išlaikyti visus likusius trejus metus.

Per mėnesį vadovavimo Vyriausybei premjerė Inga Ruginienė neteko dviejų ministrų. Kultūros ministro I. Ruginienė ieško jau trečią savaitę, sprendžia galvosūkį ir dėl krašto apsaugos ministro. Kai kurie apžvalgininkai tikina, kad I. Ruginienės Vyriausybė chaose gyvena nuo pirmųjų darbo dienų, todėl abejoja, ar politikos naujokė sugebės valstybės vairą išlaikyti visus likusius trejus metus.

REKLAMA
13

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Negana to, konfrontacija su prezidentu dėl atmesto veto ir Gitano Nausėdos kandidato į Konstitucinį Teismą, anot opozicijos, geruoju socdemams nesibaigs.  

REKLAMA
REKLAMA

O TV3 Žinių kalbinti žmonės tikina, kad chaosas valstybėje nustelbia esminius šalies klausimus – gynybą, biudžetą ir socialines problemas.

REKLAMA

Intrigų kiekis daro įspūdį net ir visko mačiusiems politologams

Kai kurie apžvalgininkai, nevengia šios socdemų Vyriausybės pavadinti istorine. 

„Tokį tankį intrigų, įvairaus pobūdžio sumaišties, iš tiesų, sunku prisiminti. Gal jos ir nebuvo. Gal ir teisūs tie, kurie sako, kad šiuo požiūriu ši Vyriausybė yra istorinė“, – teigė politologas Vytautas Bruveris.

REKLAMA
REKLAMA

Dovilės Šakalienės neliko prieš savaitgalį, tad premjerė žada kandidatą į krašto apsaugos ministrus pasiūlyti jau netrukus.

Bet kur kas keistesnė situacija kultūros srityje. Po to, kai Ignotas Adomavičius padėjo kultūros ministro portfelį, prabėgo trys savaitės. Jam atsistatydinus – maždaug po savaitės – ministeriją tariamai perėmė socdemai. Žadėjo patys skirti kandidatą, tačiau apie jį jau kelinta savaitė žinių nėra.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Dabar jau taip atsitiko, kad krašto apsauga bus didesnis prioritetas nei kultūra“, – situaciją įvertino I. Ruginienė.

Tačiau jokių žinių apie kultūros ministrą nebuvo dar iki D. Šakalienės atstatydinimo. 

„Ta valdančioji dauguma kultūros nevertina. Ir tas yra tiesa. Ir tie visi rinkiminiai pažadai, kurie buvo išsakyti prieš rinkimus, yra nieko verti, nes melas toliau tęsiasi“, – sakė iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.

REKLAMA

Ministro postą Ruginienė derina su Žemaitaičiu?

Premjerė viešai prieš kameras tikino, kad kultūros ministro pareigose mato socdemę Vaidą Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta į šias pareigas, tačiau socdemams perdavus „Nemuno aušrai“ kultūros ministeriją – ši kandidatė atšaukta. 

„Ministro paskirti negali, nes Žemaitaitis to neleidžia. Na, ir dabar du mėnesius, kol bus derinamas biudžetas, premjerei bus uždavinėjami klausimai, kada kultūros ministras atsiras. Ji kiekvieną kartą meluos, kad jo ieško“, – tikino tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.

REKLAMA

TV3 šaltiniai socialdemokratų partijoje pasakoja, kad I. Ruginienė Aleknavičienės kandidatūrą kažkodėl derina su Remigijumi Žemaitaičiu. Nors po socdemų tarybos sprendimo aušriečių vedliui ministerija nepriklauso.

„Akivaizdu, kad Žemaitaitis sako, kad trenksiu durimis, jeigu bus paskirtas šis žmogus ir dabar galvojama, ką daryti“, – teigė S. Malinauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antrą kartą per mažiau nei vienerius metus suformuota socialdemokratų Vyriausybė jau gruodžio mėnesį turės patį rimčiausią išbandymą – patvirtinti kitų metų biudžetą. O „Nemuno aušros“ balsai salėje jiems žūtbūt reikalingi.

Gintarė Masteikaitė yra viena iš kultūros asamblėjos, šiuo metu paskelbusios kultūros protesto mėnesį, iniciatorių. Protestus organizuojantys kultūrininkai sako stebintys premjerės negebėjimą paskirti naują kultūros ministrą.

REKLAMA

Turim tokį įtarimą, kad toliau vyksta diskusijos su „Nemuno aušra“ ir jie toliau neranda tinkamo kandidato“, – svarstė iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.

Kad kultūra rūpinasi vis dar „Nemuno aušra“, tokį įtarimą turi ir opozicija.

„Tai šito sprendimo nepriėmimas reiškia viena, kad kultūros ministerija vis dar yra „Nemuno aušros“ politinėje įtakoje ir koalicijos partneris nesutinka, kad būtų paskirtas į ministeriją socialdemokratų ministras“, – „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.

REKLAMA

Tai šito sprendimo nepriėmimas reiškia viena, kad kultūros ministerija vis dar yra „Nemuno aušros“ politinėje įtakoje ir koalicijos partneris nesutinka, kad būtų paskirtas į ministeriją socialdemokratų ministras.

Kūlturininkai protestuos

Istorija – kas siūlys kultūros ministrą – paini. Ruginienė sako, kad pati ieškos kandidato į ministrus. R. Žemaitaitis aiškina, kad bus bendras koalicijos kandidatas. Tiesa, I. Ruginienė to neneigia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio pabaigoje kultūrininkai organizuos protestą Vilniuje, kultūrininkams padėti žada dalis ūkininkų, kurie į sostinę suveš savo sunkiąją techniką.

Visgi, panašu, kad socialdemokratus protestai persekios likusius trejus metus. Ir juos greičiausiai organizuos ne tik dėl „Nemuno aušros“ pasipiktinę kultūrininkai.

„Mokytojai galvoja eiti protestuoti, nes nesilaikoma susitarimų. Tie patys kultūrininkai sako, kad jiems pasiūlyti tie patys pinigai yra gerokai per maži. Mes matome, kad pareigūnai kalba apie savo atlyginimus“, – teigė S. Malinauskas.

REKLAMA

Apžvalgininkas V. Bruveris abejoja, ar I. Ruginienės Vyriausybė gyvuos visus likusius trejus metus.

„Aišku, tie patys socialdemokratai gali sakyti, kad čia pati pradžia, čia dar tęsiasi įtampa nuo praėjusios Vyriausybės. Tuoj mes biudžetą priimsime ir nusistovės viskas. Mano atsakymas, vėlgi, ne. Taip nebus. Bus tik blogiau“, – pridūrė V. Bruveris.

Ar Ruginienės Vyriausybė išsilaikys, svarsto ir TV3 žinių kalbinti žmonės. 

„Neištemps, neištemps“, – sakė kalbinta vilkaviškietė.

„73 metus gyvenu ir dar tokių cirkų nesu mačiusi. Nei anais laikais, nei anksčiau“, – teigė kitas kalbintas Vilkaviškio gyventojas.

REKLAMA

G. Nausėda palaiko I. Ruginienę

Tuo metu prezidentas apie Vyriausybės vadovę atsiliepia tik teigiamai.

„Premjerė yra energinga, premjerė yra linkusi daryti sprendimus, jeigu yra įsitikinusi, kad juos reikia daryti“, – premjerės kompetencijomis neabejoja G. Nausėda.

Tačiau opozicija abejoja, ar prezidentas ilgai dalins pasitikėjimo kreditus. Prezidentas vetavo valdančiųjų įstatymą dėl mažesnės baudžiamosios atsakomybės „čekutininkams“. Prezidento veto galiausiai valdantieji Seime atmetė. Ir tuo metu – valdantieji nepatvirtino prezidentui teiktos Haroldo Šinkūno kandidatūros į Konstitucinio Teismo teisėjus.

REKLAMA
REKLAMA

Apžvalgininkas Bruveris tikina, kad didžiausia kova tarp koalicijos partnerių kils po kitų metų biudžeto priėmimo. Tačiau drastiškesniems sprendimams esą socdemų grietinėlės gretose vis dar trūksta lyderystės. 

„Tas socialdemokratų išskaičiavimas yra mirtinai jiems pavojingas ir klaidingas. Tas chaosas ir destrukcija, nemažiau nei valdžia, yra Žemaitaičio ir jo partijos tikslas. O tai tik plėsis ir didės. O tai socialdemokratai anksčiau ar vėliau turės spręsti šią problemą“, – svarstė V. Bruveris.

Socialdemokratai paskubėję su sprendimu perimti kultūros ministeriją greičiausiai neįsivertino, kad R. Žemaitaitis jos taip lengvai neatiduos. Na, o jei ministerija toliau liks „Nemuno aušros“ rankose viena ar kita forma, tai reikš naujus protestus, nuo kurių daugiausiai kentės ne R. Žemaitaitis, o socdemai.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

TV3 Žinias žiūrėkite čia:

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Valdžia sukruto tik po 3 naktinių oro uosto uždarymų: Ruginienė prakalbo, kodėl reaguojama jautriaui (N. Baniūno nuotr.)
Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją (68)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas
Naujausi reitingai stebina: stipriai smunka Žemaitaitis ir Nausėda – netikėtai iškilo kita pavardė (174)
Dovilė Šakalienė BNS Foto
„Ginčas dėl „Kremliaus vyriausybės“: Vokietijos žiniasklaida – apie įvykius Lietuvoje (39)
Vaida Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Aleknavičienė pakomentavo, ar jau sulaukė Ruginienės pasiūlymo tapti ministre (8)
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Pamatykite: neeilinis edukacijos centras „Rupert“ atvėrė duris naujoje vietoje su įspūdingu pasirodymu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Šiems lietuviams Lietuvos bankas švelnins reikalavimus būsto paskolų gavėjams: „Tai gali sukelti kainų didėjimą“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Teistumą už narkotikus turintys asmenys negalės dirbti su vaikais – šie skundžiasi diskriminacija
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Specialistai svarsto – kaip elgtis su gyvūnais ekstremalios situacijos metu: ieško humaniškiausio būdo
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Vakarai raunasi plaukus: Kinija paskelbė apribojimus retųjų elementų eksportui
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ruginienės intrigas įvertinęs politologas Bruveris: „Ši Vyriausybė yra istorinė“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ugniagesys papasakojo, kaip gelbėjo žmones po žemės drebėjimo Turkijoje: „Toks smūgis, kur emociškai jautru“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mergaitei, pagrobtai Filipavičiaus, priteisti ieškiniai: štai kokią sumą gaus
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Kretingoje pražydo bananas: štai kada kvies paragauti derlių
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Lietuvoje plinta nutukimui gydyti skirtas vaistas: gydytojai griežtai įspėja – privalote laikytis 1 taisyklės
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Neįgaliesiems – naujovė, apie kurią vis dar žino ne visi: „Žmonės yra prisiklausę ir iki šiol vadovaujasi mitais“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Istorinė Čiurlionio paroda Japonijoje pakibo ant plauko: „Buvo nubraukta apie 15 mln. eurų“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Radinys Alytaus bažnyčioje nustebino visus – vadina tai išskirtine vieta: „Dar niekur, niekur nesu matęs“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Atostogos Turkijoje lietuvių šeimai virto tragedija: norėjo parsivežti suvenyrą, o dabar gresia kalėjimas
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos pramonės sektorių ištiks stagnacija
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Sulaikyti du Luvro plėšikai – aiškėja tapatybės: vienas ruošėsi palikti Prancūziją
Spalio 25 d. TV3 Žinios. NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tragedija prie Alytaus: „Škoda“ išvažiavo į priešpriešą – vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutėje: aiškėja, kas vyko paskutinę minutę prieš nelaimę
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Laiko nekaitaliojimo dar teks palaukti: klausimas atidėtas neribotams laikui
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Beveik 7 tūkst. keleivių įkalinti oro uostuose – atskleista, kokių nuostolių pridarė kontrabandiniai balionai
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Valdžios žinia kontrabandininkams: gresia laisvės atėmimas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Plaukimo būreliai patiria tikrą apgultį: tėvai net naktimis laukia atsilaisvinančių vietų
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Iš ministrės kėdės išmesta Šakalienė: „Buvo daug šnekų, bet mažai darbų“
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Ruginienė susitiko su „Girių spiečiaus“ bendruomene: žada miškų uriedijos ŽŪM neperduoti
Spalio 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Airguru“ vadove Egle Grašyte
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Kybartų gyventojai tikina girdėję ir šūvius: Rusijos kariniai orlaiviai, prieš įskrisdami į Lietuvą, šaudė?
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Protestas, ginantis gyvūnų teises: vos 7 dienų sulaukę paršeliai – kastruojami
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokia bauda gresia namuose neturintiems dūmų detektoriaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Nesusipratimas vos nesibaigė tragedija – kariai paleido imitacinius šūvius, policija atsakė tikrais
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Meksikoje – neeilinis pasiruošimas Visų Šventųjų dienai: „Turime tęsti šias tradicijas“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su režisiere Dalia Ibelhauptaite
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Kuršių nerijoje ėmė plūsti šernų būriai – gamtininkas kaltina gyventojų elgesį
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Teisme Celofanas ir Lobovas surengė tikrą šou: siekė nušalinti prokurorą ir teismą
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje vos 4 dienų mergytė: aiškėja, kas parašyta mamos raštelyje
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Pajūryje vyksta pratybos „Audros smūgis 2025“ – smėlyje drakono dantys ir kulkosvaidžiai
Spalio 23 d. TV3 Žinios. NKVC vadas: už balionų atakos slypi Lukašenkos režimas
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Jau keturioliktą kartą į Nerį išleisti karališkieji eršketukai: dar maži jie turi saugotis vieno pavojaus
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kodėl Šinkūnas buvo atmestas į Konstitucinio Teismo teisėjus: „Tai valdančiųjų kerštas prezidentui“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Šios įstaigos darbuotojai neapkentė direktorės elgesio: „Su valytojomis bendraujama tiesiog smurtu“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kas laukia buvusio Prancūzijos prezidento Sarkozy: pasakė kokiomis sąlygomis ir kiek sėdės kalėjime
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Atstatydinta Šakalienė vardijo klaidas ministrės poste: „Gal tikrai man reikia diplomatijos išmokti daugiau“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Poliklinikas jau pasiekė naujos gripo vakcinos: štai kiek žmonių jau pasiskiepijo
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Pamatykite neeilinį reginį pasienyje: 9 vilkų šeima iš Baltarusijos pelkėmis atkeliavo į Lietuvą
Spalio 21 d. Komentarai iš prezidentūros po G. Nausėdos ir D. Šakalienės susitikimo
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Klaipėdos teisme – Seimo rinkimų naktį įvykdyta šiurpi žmogžudystė
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moliūgą milžiną užauginęs lenkas negali atsistebėti: pasiekė šalies rekordą
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Pasikeitusį Palucko elgesį įvertinęs Pavilionis: „Šita premjerė yra tiesiog Palucko statytinė“
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moterį nušovęs policininkas Darius Šerpytis pripažintas nekaltu
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Artėja neišvengiamas degalų brangimas: taupantys turės ieškoti alternatyvų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Senosiose Mackantiškių kapinaitėse Marijonas palaiko mirusiųjų pagerbimo tradicijas: prie vaškinių žvakių – vaišės
Spalio 20 d. TV3 Žinios. 75-erių vilkaviškietis Adolfas stebina savo menišku pomėgiu: šeimos nariai namuose jį mato retai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Žaliakalnio funikulieriaus likimas neaiškus: supuvo pabėgiai, o juos pakeisti reikia bent 100 tūkst. eurų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Apledėjęs pirmadienis atnešė problemų: vietomis stojo net iki 30 troleibusų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Andriumi Baranausku.
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Ruginienė pakomentavo, ką kalbėjo su Šakaliene: „Pasitikėjimas tikrai yra sušlubavęs“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Lietuvės žmogžudystė Londone palietė daugelį lietuvių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Jau dvi savaites tuščias išlikęs Kultūros ministerijos vadovo postas galimai turi nują kandidatą
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Po šioje gatvėje įvykusio gaisro, nori įvesti naują privalomą draudimą: atskleidė kada mokėtumėte ne visais atvejais
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Rusijoje leista naudotis tik 1 susirašinėjimo programa: „Prisiskambinau seneliui, mirusiam prieš 10 metų – rekomenduoju“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Šiauliečiai teisina miesto merą, kaltinamą korupcija: „Žinot, jei aš ten būčiau, gal ir aš norėčiau“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Raimundo kelionė dviračiu nuo Lietuvos iki Lisabonos – motyvuoja 1 dalykas
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Kaunietė globoja varnas: šių paukščių maisto racionas įvairesnis nei žmonių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Palangoje – ypatinga paroda: ką užsieniečiai pagamino iš lietuviškojo aukso?
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Grožio paslaugų kainų skirtumai šokiruoja, o specialistai atkerta: „Suprantame, kad pinigai neauga ant medžių“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Mokytojai pakraupę – naujuose vadovėliuose randa begalę klaidų: „Kažkokia tragedija“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Pristatyta paskutinė magistralės „Via Baltica“ atkarpa: pasienyje susitiko Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Nepasiturinčių Lietuvos gyventojų daugėja: „Vakarais su vyru sėdime be šviesos“
Spalio 19 d. TV3 Žinios. Ignotas Adomavičius sugebėjo ir vėl suerzinti kultūros bendruomenę
Spalio 19 d. TV3 Žinios. JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Švenčiantis Landsbergis rėžė iš peties: „Dumblą reikia mesti lauk su ***šiūpeliu**. A turit ***šiūpelį**?“
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau, kaip „Mercedes“ ir „Toyota“ atsidūrė griovyje: nukentėjo 3 žmonėms
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis: „Mes norime taikos. Putinas nenori“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Lietuvoje grafienė, Danijoje – didikė kitu vardu? Dviejų paveikslų detektyvas Kretingoje vystosi kaip filmo siužetas
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Gariūnų sendaikčiai
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Šioje šalyje dirba seniausia 100 metų barista: „Esu šiek tiek keista asmenybė“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Naujausias tyrimas išdavė, ar žmonės ruošiasi karui: išvardijo perkamiausius daiktus
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą grįžusią Šakalienę Ruginienė apkaltino sabotažu: atsakė, kodėl gynybai gali neužtekti biudžeto
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Po atmesto prezidento veto didelė dalis Seimo narių džiaugiasi: „Tai nereikėjo vogti“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Prabilo apie įtemptą biudžetą: pasakė, kiek kitąmet sieks valstybės skola
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Pakaunės tvenkiniuose 2 skenduoliai: norėjau gelbėti, bet vyzdžiai jau buvo išsiplėtę
Spalio 16 d. TV3 Žinios.
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Vėgėlė: Ukrainos vėliava šalia trispalvės Seime – neteisėta ir primena koliažą
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Paukščių gripas Kretingos rajone: kelti pavojų gali ir žmonėms
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Šiaulietis Ričardas miške aptiko 2 žmonių kūnus – atskleidė kraupias detales: „Turbūt keliais nušliaužė ir ten pasibaigė“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Ruginienė ministrės Šakalienės sprendimą vadina sabotažu: „„Turėsime tikrai rimtą pokalbį“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Rusų žiaurumui Mažojoje Lietuvoje nebuvo ribų: negailėjo net ir vaikų
Spalio 16 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktoriumi Gintaru Sarafinu
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Prokurorė tikina: švietimo ministrės sprendimas pridėti 10 balų – neteisėtas
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Įspėja apie pavojingą reiškinį „Telegram“ programėlėje: viskas gali baigtis mirtimi
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Ultragarsą skleidžiantys švilpukai laukiniams gyvūnams – ar tai padės išvengti avarijų?
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Gen Z revoliucija Madagaskare: jaunuolius susivienijo „Facebook“ ir „TikTok“ platformos
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Opozicija baiminasi Žemaitaičio: daro intervencijas vairuodamas nuo galinės sėdynės
Spalio 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijum Žemaitaičiu
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis sako, kad pateikė kandidatą į kultūros ministrus, Ruginienė atkerta – vien įvardinti pavardę negana
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Degalų mokesčiai didėja, verslininkai piktinasi: vairuotojai kurą pils kitur
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Žemaitaičio retorika vėl atkreipė Lietuvos sąjungininkų dėmesį
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų