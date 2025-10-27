Įvertino Ruginienės vyriausybę: ar ji gyvuos visus likusius 3 metus?

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Negana to, konfrontacija su prezidentu dėl atmesto veto ir Gitano Nausėdos kandidato į Konstitucinį Teismą, anot opozicijos, geruoju socdemams nesibaigs.
O TV3 Žinių kalbinti žmonės tikina, kad chaosas valstybėje nustelbia esminius šalies klausimus – gynybą, biudžetą ir socialines problemas.
Intrigų kiekis daro įspūdį net ir visko mačiusiems politologams
Kai kurie apžvalgininkai, nevengia šios socdemų Vyriausybės pavadinti istorine.
„Tokį tankį intrigų, įvairaus pobūdžio sumaišties, iš tiesų, sunku prisiminti. Gal jos ir nebuvo. Gal ir teisūs tie, kurie sako, kad šiuo požiūriu ši Vyriausybė yra istorinė“, – teigė politologas Vytautas Bruveris.
Dovilės Šakalienės neliko prieš savaitgalį, tad premjerė žada kandidatą į krašto apsaugos ministrus pasiūlyti jau netrukus.
Bet kur kas keistesnė situacija kultūros srityje. Po to, kai Ignotas Adomavičius padėjo kultūros ministro portfelį, prabėgo trys savaitės. Jam atsistatydinus – maždaug po savaitės – ministeriją tariamai perėmė socdemai. Žadėjo patys skirti kandidatą, tačiau apie jį jau kelinta savaitė žinių nėra.
„Dabar jau taip atsitiko, kad krašto apsauga bus didesnis prioritetas nei kultūra“, – situaciją įvertino I. Ruginienė.
Tačiau jokių žinių apie kultūros ministrą nebuvo dar iki D. Šakalienės atstatydinimo.
„Ta valdančioji dauguma kultūros nevertina. Ir tas yra tiesa. Ir tie visi rinkiminiai pažadai, kurie buvo išsakyti prieš rinkimus, yra nieko verti, nes melas toliau tęsiasi“, – sakė iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
Ministro postą Ruginienė derina su Žemaitaičiu?
Premjerė viešai prieš kameras tikino, kad kultūros ministro pareigose mato socdemę Vaidą Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta į šias pareigas, tačiau socdemams perdavus „Nemuno aušrai“ kultūros ministeriją – ši kandidatė atšaukta.
„Ministro paskirti negali, nes Žemaitaitis to neleidžia. Na, ir dabar du mėnesius, kol bus derinamas biudžetas, premjerei bus uždavinėjami klausimai, kada kultūros ministras atsiras. Ji kiekvieną kartą meluos, kad jo ieško“, – tikino tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
TV3 šaltiniai socialdemokratų partijoje pasakoja, kad I. Ruginienė Aleknavičienės kandidatūrą kažkodėl derina su Remigijumi Žemaitaičiu. Nors po socdemų tarybos sprendimo aušriečių vedliui ministerija nepriklauso.
„Akivaizdu, kad Žemaitaitis sako, kad trenksiu durimis, jeigu bus paskirtas šis žmogus ir dabar galvojama, ką daryti“, – teigė S. Malinauskas.
Antrą kartą per mažiau nei vienerius metus suformuota socialdemokratų Vyriausybė jau gruodžio mėnesį turės patį rimčiausią išbandymą – patvirtinti kitų metų biudžetą. O „Nemuno aušros“ balsai salėje jiems žūtbūt reikalingi.
Gintarė Masteikaitė yra viena iš kultūros asamblėjos, šiuo metu paskelbusios kultūros protesto mėnesį, iniciatorių. Protestus organizuojantys kultūrininkai sako stebintys premjerės negebėjimą paskirti naują kultūros ministrą.
Turim tokį įtarimą, kad toliau vyksta diskusijos su „Nemuno aušra“ ir jie toliau neranda tinkamo kandidato“, – svarstė iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
Kad kultūra rūpinasi vis dar „Nemuno aušra“, tokį įtarimą turi ir opozicija.
„Tai šito sprendimo nepriėmimas reiškia viena, kad kultūros ministerija vis dar yra „Nemuno aušros“ politinėje įtakoje ir koalicijos partneris nesutinka, kad būtų paskirtas į ministeriją socialdemokratų ministras“, – „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.
Tai šito sprendimo nepriėmimas reiškia viena, kad kultūros ministerija vis dar yra „Nemuno aušros“ politinėje įtakoje ir koalicijos partneris nesutinka, kad būtų paskirtas į ministeriją socialdemokratų ministras.
Kūlturininkai protestuos
Istorija – kas siūlys kultūros ministrą – paini. Ruginienė sako, kad pati ieškos kandidato į ministrus. R. Žemaitaitis aiškina, kad bus bendras koalicijos kandidatas. Tiesa, I. Ruginienė to neneigia.
Lapkričio pabaigoje kultūrininkai organizuos protestą Vilniuje, kultūrininkams padėti žada dalis ūkininkų, kurie į sostinę suveš savo sunkiąją techniką.
Visgi, panašu, kad socialdemokratus protestai persekios likusius trejus metus. Ir juos greičiausiai organizuos ne tik dėl „Nemuno aušros“ pasipiktinę kultūrininkai.
„Mokytojai galvoja eiti protestuoti, nes nesilaikoma susitarimų. Tie patys kultūrininkai sako, kad jiems pasiūlyti tie patys pinigai yra gerokai per maži. Mes matome, kad pareigūnai kalba apie savo atlyginimus“, – teigė S. Malinauskas.
Apžvalgininkas V. Bruveris abejoja, ar I. Ruginienės Vyriausybė gyvuos visus likusius trejus metus.
„Aišku, tie patys socialdemokratai gali sakyti, kad čia pati pradžia, čia dar tęsiasi įtampa nuo praėjusios Vyriausybės. Tuoj mes biudžetą priimsime ir nusistovės viskas. Mano atsakymas, vėlgi, ne. Taip nebus. Bus tik blogiau“, – pridūrė V. Bruveris.
Ar Ruginienės Vyriausybė išsilaikys, svarsto ir TV3 žinių kalbinti žmonės.
„Neištemps, neištemps“, – sakė kalbinta vilkaviškietė.
„73 metus gyvenu ir dar tokių cirkų nesu mačiusi. Nei anais laikais, nei anksčiau“, – teigė kitas kalbintas Vilkaviškio gyventojas.
G. Nausėda palaiko I. Ruginienę
Tuo metu prezidentas apie Vyriausybės vadovę atsiliepia tik teigiamai.
„Premjerė yra energinga, premjerė yra linkusi daryti sprendimus, jeigu yra įsitikinusi, kad juos reikia daryti“, – premjerės kompetencijomis neabejoja G. Nausėda.
Tačiau opozicija abejoja, ar prezidentas ilgai dalins pasitikėjimo kreditus. Prezidentas vetavo valdančiųjų įstatymą dėl mažesnės baudžiamosios atsakomybės „čekutininkams“. Prezidento veto galiausiai valdantieji Seime atmetė. Ir tuo metu – valdantieji nepatvirtino prezidentui teiktos Haroldo Šinkūno kandidatūros į Konstitucinio Teismo teisėjus.
Apžvalgininkas Bruveris tikina, kad didžiausia kova tarp koalicijos partnerių kils po kitų metų biudžeto priėmimo. Tačiau drastiškesniems sprendimams esą socdemų grietinėlės gretose vis dar trūksta lyderystės.
„Tas socialdemokratų išskaičiavimas yra mirtinai jiems pavojingas ir klaidingas. Tas chaosas ir destrukcija, nemažiau nei valdžia, yra Žemaitaičio ir jo partijos tikslas. O tai tik plėsis ir didės. O tai socialdemokratai anksčiau ar vėliau turės spręsti šią problemą“, – svarstė V. Bruveris.
Socialdemokratai paskubėję su sprendimu perimti kultūros ministeriją greičiausiai neįsivertino, kad R. Žemaitaitis jos taip lengvai neatiduos. Na, o jei ministerija toliau liks „Nemuno aušros“ rankose viena ar kita forma, tai reikš naujus protestus, nuo kurių daugiausiai kentės ne R. Žemaitaitis, o socdemai.
