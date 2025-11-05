„Rusija civilizuotam pasauliui neturi ko pasiūlyti, išskyrus branduolinę grėsmę“, – pareiškė karo analitikas I. Stupakas.
Rusija neturi nieko, ką galėtų pasiūlyti pasauliui
Pasak jo, nuolatinis branduolinės galios demonstravimas yra bandymas sukurti didybės iliuziją, demonstruojant ginklus, kurių neturi visi. Jis pabrėžė, kad vienintelis dalykas, kurį turi Rusija – branduolinis ginklas, kuriuo ji grasina sunaikinti žmoniją.
Ekspertas pridūrė, kad Rusija nedavė jokio įnašo į pasaulinį mokslą ir technologijas.
„Rusijos Federacija neturi daugiau ką pasiūlyti pasauliui. Vienintelis dalykas, kurį jie turi – branduolinis ginklas ir raginimai „mes jus visus nužudysime“. Jie neturi nei savo dirbtinio intelekto sprendimų, nei vaistų nuo sunkių ligų. Nieko“, – sakė ekspertas.
