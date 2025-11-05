 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Ekspertas: Rusija pasauliui neturi ką pasiūlyti – tik branduolinę grėsmę

2025-11-05 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 21:00

Karo analitikas Ivanas Stupakas pareiškė, kad Rusija šiandien neturi pasauliui ką pasiūlyti, išskyrus branduolinę grėsmę. Pasak eksperto, Kremlius, nuolat gąsdindamas branduoliniu ginklu, tik bando kompensuoti technologinį ir mokslinį atsilikimą bei sukurti didybės iliuziją, skelbia UNIAN.

Putinas teigia, kad Rusija sėkmingai išbandė naują branduolinę kruizinę raketą

7

„Rusija civilizuotam pasauliui neturi ko pasiūlyti, išskyrus branduolinę grėsmę“, – pareiškė karo analitikas I. Stupakas.

Rusija neturi nieko, ką galėtų pasiūlyti pasauliui

Pasak jo, nuolatinis branduolinės galios demonstravimas yra bandymas sukurti didybės iliuziją, demonstruojant ginklus, kurių neturi visi. Jis pabrėžė, kad vienintelis dalykas, kurį turi Rusija – branduolinis ginklas, kuriuo ji grasina sunaikinti žmoniją.

Ekspertas pridūrė, kad Rusija nedavė jokio įnašo į pasaulinį mokslą ir technologijas.

Rusijos Federacija neturi daugiau ką pasiūlyti pasauliui. Vienintelis dalykas, kurį jie turi – branduolinis ginklas ir raginimai „mes jus visus nužudysime“. Jie neturi nei savo dirbtinio intelekto sprendimų, nei vaistų nuo sunkių ligų. Nieko“, – sakė ekspertas.

