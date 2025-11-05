 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Su Rusija besiribojanti šalis baiminasi, kad karas alsuoja į nugarą: nuogąstauja, kad išplis plačiai į Europą

2025-11-05 17:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 17:17

Dauguma suomių ir toliau palankiai vertina NATO, o beveik pusė baiminasi didelio karo Europoje, rodo naujausia Suomijos verslo ir politikos forumo (EVA) užsakyta apklausa, kuria remiasi šalies naujienų agentūra STI.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Dauguma suomių ir toliau palankiai vertina NATO, o beveik pusė baiminasi didelio karo Europoje, rodo naujausia Suomijos verslo ir politikos forumo (EVA) užsakyta apklausa, kuria remiasi šalies naujienų agentūra STI.

1

Pranešama, kad nuo pavasario, kai buvo atlikta ankstesnė apklausa, visuomenės pasitikėjimas aljanso saugumo garantijomis išaugo.

Beveik pusė respondentų – 46 proc. – teigė visiškai arba iš dalies sutinką su teiginiu, kad jie bijo, jog karas Ukrainoje netrukus gali pavirsti dideliu europinio masto konfliktu. Šiek tiek mažiau nei trečdalis nesutiko su šiuo teiginiu, o penktadalis sakė neturį aiškios nuomonės.

Apie baimę dėl karo išplitimo dažniau užsiminė moterys – 57 proc. iš jų teigė bijančios didelio konflikto, palyginti su 37 proc. vyrų.

Toks susirūpinimas buvo labiau pastebimas tarp respondentų su žemesniu išsilavinimu.

Pasitikėjimas NATO saugumo garantijomis šiek tiek sustiprėjo nuo pavasario, kai suomių pasitikėjimą aljansu buvo supurtęs Donaldo Trumpo grįžimas į JAV prezidento postą.

Dabar 38 proc. respondentų teigia, kad NATO atgrasymo politika yra patikima, palyginti su 32 proc. pavasarį. Tuo tarpu skeptikų dalis sumažėjo nuo 38 iki 32 proc.

„Aiški dauguma suomių džiaugiasi, kad pagalba iš kitų šalių nebėra tik vilties klausimas, ir kad dabar narystė NATO garantuoja mūsų saugumą“, – teigė EVA vykdantysis redaktorius Sami Metelinen, kurį cituoja Suomijos naujienų portalas „Yle“.

Apklausa vyko spalį, jos metu viešosios nuomonės tyrimų bendrovė „Taloustutkimus“ internetu apklausė per 2 tūkst. Suomijos gyventojų nuo 18 iki 79 metų.

