Suomijos ekspremjerė teigia, kad jos kabinetas susidūrė su seksizmo banga

2019 metais S. Marin, būdama 34 metų, tapo jauniausia pasaulyje išrinkta vyriausybės vadove, vadovavusi centro kairės koalicijai su penkiomis moterimis partijų lyderėmis, iš kurių keturios buvo jaunesnės nei 35 metų.
Savo knygoje „Hope in Action: A Memoir About the Courage to Lead“ („Toivo on tekoja“), ji aprašo savo asmeninę patirtį, kaip vadovavo Suomijai per COVID-19 pandemiją, kuri ištiko netrukus po to, kai ji pradėjo eiti pareigas, ir kaip ji vadovavo istoriniam šalies stojimo į NATO procesui.
Naujienų agentūra AFP perskaitė suomių kalba išleistą knygą ir išvertė kelias jos citatas.
S. Marin iš sąlyginai nežinomos asmenybės Suomijoje tapo viena iš labiausiai pripažintų lyderių visame pasaulyje, žiniasklaidos vadinama „roko žvaigžde premjere“.
Ji aptaria, kaip jos lytis ir amžius lėmė žiniasklaidos ir visuomenės požiūrį į ją, pavyzdžiui, pabrėždama mizoginišką priekabiavimą internete, kurį jos vyriausybė patyrė tiesiogiai.
Suomijos partijų lyderės buvo „nesibaigiančio srauto, daugiausia seksualinio pobūdžio grasinimų internete“ taikiniu, rašo S. Marin suomių kalba.
„Man buvo grasinta išprievartavimu ir kitomis seksualinės prievartos formomis tiek daug kartų, kad jau nebesuskaičiuoju“, – sako ji.
Pasenęs moralizavimas
Koalicijos lyderės buvo paniekinamai pravardžiuojamos „lūpdažių vyriausybe“ ir „mergaičių vyriausybe“.
„Mūsų kompetencija ir vadovavimo įgūdžiai buvo nuolat kvestionuojami, nesistengiant pateisinti kaltinimų“, – priduria S. Marin.
Ji sako, kad jos vyriausybės „elgesys buvo moralizuojamas taip, kad tai labiau primena laikus, kai moterims nebuvo leidžiama eiti į restoranus be vyrų palydos, o ne šiandieninę visuomenę“.
Nors S. Marin buvo labai populiari vadovė, ji buvo įsivėlusi į žiniasklaidos audras, susijusias su jos asmeniniu gyvenimu, ir tai poliarizavo jos reputaciją.
2022 metų rugpjūtį nutekinti socialinių tinklų vaizdo įrašai, kuriuose S. Marin užfiksuota vakarėliuose su grupe Suomijos įžymybių, apskriejo visą pasaulį ir paskatino ją atlikti narkotikų testą, kad išsklaidytų įtarimus dėl netinkamo elgesio.
Kai žmonės jos klausia, ar ji būtų pasielgusi kitaip, iš anksto žinodama, kokį ažiotažą sukels vakarėliai, S. Marin rašo, kad šis klausimas ją visada stebina, ir atsako taip pat: „Koks tai būtų gyvenimas?“
„Netrukus supratome, kad tikrasis mano politinis nusikaltimas buvo tas, kad elgiausi ir atrodžiau ne taip, kaip tikėtasi iš premjerės“, – sako ji savo memuaruose.
„Buvau pernelyg neformali, pernelyg atsipalaidavusi ir šokau taip, kaip buvo laikoma nepadoru. Laiką leisdavau vakarėliuose su jaunais žmonėmis, užuot sėdėjusi prie oficialios aštuonių patiekalų vakarienės stalo ir gurkšnojusi kruopščiai atrinktą vyną“, – teigė ji.
Netrukus po to, kai S. Marin socialdemokratai pralaimėjo rinkimus 2023-iųjų balandį, ji paskelbė pasitraukianti iš politikos ir buvo paskirta strategine patarėja Tony Blairo (Tonio Blero) pasaulinių pokyčių institute.
