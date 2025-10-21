Lietuvoje lankysis ir su Nausėda susitiks buvęs Suomijos prezidentas Niinisto

Kaip pranešė Prezidentūra, S. Niinistö skaitys pranešimą konferencijoje „Universitetai, formuojantys ateitį: atsparios visuomenės kūrimas per inovacijas ir visuotinį poveikį“, kurią atidarys Lietuvos prezidentas.
Susitikime su buvusiu Suomijos prezidentu G. Nausėda apžvelgs, kaip pernai S. Niinistö parengtos ataskaitos „Saugiau kartu – Europos civilinio ir karinio pasirengimo stiprinimas“ principai įgyvendinami Europos Sąjungos (ES) ir NATO darbotvarkėse.
Konferencijos atidarymo kalboje G. Nausėda taip pat apžvelgs, kaip valstybės ir jų visuomenės geba atremti hibridines atakas.
S. Niinistö Suomijos prezidento poste pernai kovą pakeitė jo bendrapartietis, konservatorius Alexanderis Stubbas.
S. Niinistö prezidento poste išbuvo dvi šešerių metų kadencijas.
