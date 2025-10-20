Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nausėda: svarstoma siūlyti nulinį GPM šeimų su vaikais pajamoms iki vieno VDU

2025-10-20 13:29 / šaltinis: BNS
2025-10-20 13:29

Prezidentūra svarsto ateityje siūlyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą šeimų su vaikais pajamoms iki vieno vidutinio darbo užmokesčio (VDU), sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

0

„Šiuo metu svarstome apie galimybes vidutiniuoju laikotarpiu įgyvendinti (...) GPM nemokėjimą iki vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio (šeimoms su vaikais – BNS)“, – magistralės „Via Baltica“ atkarpos atidarymo renginyje Lietuvos ir Lenkijos pasienyje pirmadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis kalbėjo paklaustas, ar mato galimybių Lietuvoje įvesti nulinį GPM tarifą tėvams, auginantiems bent du vaikus, kaip padarė Lenkija.

Anot G. Nausėdos, Lenkijos socialinė politika su demografiniais iššūkiais susiduriančiai Lietuvai galėtų būti sektinu pavyzdžiu.

Šalies vadovas pabrėžė, jog tokių priemonių „nebus galima įgyvendinti per vienerius metus“, tačiau Lietuvai reikėtų aiškios krypties, kaip skatinti vaikus auginančias šeimas – tokia politika turėtų būti vykdoma derinant skirtingas paskatų priemones.

„Viena mokestinė privilegija arba vienas atskiras individualus sprendimas demografijos situacijos nepakeis. Tačiau jeigu sieksime kompleksiškai – įgyvendindami apsirūpinimo būstu strategiją, taikydami mokesčių lengvatas ir apskritai sudarydami palankesnes sąlygas šeimoms kurtis ne tiktai Vilniuje ar didmiesčiuose, bet taip pat ir regionuose – manau, kad tikrai galėtume pasiekti teigiamų rezultatų“, – kalbėjo G. Nausėda.

Renginyje dalyvaujantis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis) praėjusią savaitę pasirašė įstatymą, kuriuo daugiau nei du vaikus auginančios šeimos yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio. Taip Varšuva siekia gerinti demografinę padėtį, šalyje fiksuojant žemą gimstamumą.

Šią vasarą Seimas įteisino vieną G. Nausėdos siūlymą, skirtą skatinti šeimas su vaikais: nuo 2027-ųjų įvestas papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) šeimoms su vaikais – 1044 eurai per metus (87 eurai per mėnesį) už kiekvieną vaiką ar įvaikį.

