TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Suomijos prezidentas Stubbas: „Mes įžengėme į naują branduolinių ginklų erą“

2025-11-03 13:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 13:02

Alexanderas Stubbas (nuotr. SCANPIX)

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas pirmadienį pareiškė, kad pasaulyje prasidėjo nauja branduolinių ginklų era. Šiais žodžiais jis sureagavo į praėjusią savaitę Jungtinių Amerikos Valstijų paskelbtus planus atlikti naujus branduolinių ginklų bandymus.

Suomijos prezidentas savo kalboje Helsinkyje sakė, kad atgrasymo logika ir „strateginis stabilumas tarp supervalstybių“ šiuo metu patiria transformaciją.

„Mes įžengėme į naują branduolinių ginklų erą, kurioje branduolinių ginklų reikšmė, deja, didėja“, – sakė A. Stubbas.

Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad JAV pradės branduolinių ginklų bandymus, o tai sukėlė klausimų, ar jis turėjo galvoje ketinimą atlikti pirmąjį šalies branduolinio ginklo sprogdinimą nuo 1992 m.

JAV prezidentas apie tai prabilo po to, kai Rusija paskelbė išbandžiusi naują branduolinę sparnuotąją raketą „Burevestnik“ ir branduolinį povandeninį droną, galintį nešti branduolinį ginklą.

Branduolinių sprogimų, kiek tai žinoma, jau kelis dešimtmečius nevykdo nė viena šalis, išskyrus Šiaurės Korėją.

Rusija ir Kinija tokių bandymų neatliko atitinkamai nuo 1990 m. ir 1996 m.

Sekmadienį D. Trumpas pareiškė, esą Rusija, Kinija ir kitos šalys atliko požeminius branduolinius bandymus, apie kuriuos viešai neskelbta, ir kad JAV paseks jų pavyzdžiu.

„Kaip galime kartu kurti atgrasymą? Kaip galime kontroliuoti eskalaciją?“ – klausė A. Stubbas, pažymėdamas, kad tai yra klausimai, kuriuos maža šalis kaip Suomija, kuri turi maždaug 1,3 tūkst. kilometrų sieną su Rusija, dabar turi apsvarstyti kartu su savo sąjungininkėmis.

ELTA primena, kad po Rusijos invazijos į Ukrainą Suomija atsisakė ilgus dešimtmečius puoselėto karinio savarankiškumo principo ir 2023 m. prisijungė prie NATO karinio aljanso, kuriame didžiausią vaidmenį atlieka JAV.

