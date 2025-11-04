 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai atakavo Odesą

2025-11-04 11:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 11:27

Rusijos pajėgos, Ukrainos duomenimis, naktį į antradienį dronais intensyviai atakavo Odesos sritį. Ypač taikytasi į energetikos ir uosto infrastruktūrą, tinkle „Telegram“ pranešė gubernatorius Olehas Kiperis, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

Rusija raketomis atakavo Odesos uostą (nuotr. Twitter)

Rusijos pajėgos, Ukrainos duomenimis, naktį į antradienį dronais intensyviai atakavo Odesos sritį. Ypač taikytasi į energetikos ir uosto infrastruktūrą, tinkle „Telegram“ pranešė gubernatorius Olehas Kiperis, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

Nepaisant aktyvuotos oro gynybos, sunaikinusios daugumą bepiločių, būta pataikymų. Kilę gaisrai buvo užgesinti. Žuvusiųjų ar sužeistųjų nėra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukraina tuo tarpu, Rusijos duomenims, atakavo Sterlitamako naftos chemijos gamyklą Rusijos gilumoje. Per smūgį Baškirijoje iš dalies sugriuvo vandens valymo įrenginys, pranešė vietos institucijos. Ganykla esą veikia be apribojimų. 

Rusijos Baškirijos respublika yra už maždaug 1 tūkst. 500 km nuo Ukrainos sienos Uralo kalnuose. Abu dronai esą buvo numušti.

Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, naktį kitose Rusijos srityse sunaikinti 83 Ukrainos dronai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Spec. operacija Pokrovske – Ukraina skelbia detales: „Vyksta nuožmūs mūšiai“ (91)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Danija ragina Putiną liautis bombardavus Ukrainos kultūrą (8)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Padėtis kaista: generolas įvardijo, kaip Ukraina galėtų išsaugoti Pokrovską (7)
Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)
Putino bėdos auga: prie to prisidėjo ir naujausias Lietuvos sprendimas (45)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų