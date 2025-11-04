Rusai atakavo Odesą

Nepaisant aktyvuotos oro gynybos, sunaikinusios daugumą bepiločių, būta pataikymų. Kilę gaisrai buvo užgesinti. Žuvusiųjų ar sužeistųjų nėra.
Ukraina tuo tarpu, Rusijos duomenims, atakavo Sterlitamako naftos chemijos gamyklą Rusijos gilumoje. Per smūgį Baškirijoje iš dalies sugriuvo vandens valymo įrenginys, pranešė vietos institucijos. Ganykla esą veikia be apribojimų.
Rusijos Baškirijos respublika yra už maždaug 1 tūkst. 500 km nuo Ukrainos sienos Uralo kalnuose. Abu dronai esą buvo numušti.
Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, naktį kitose Rusijos srityse sunaikinti 83 Ukrainos dronai.
