Europos Komisija: narystės ES siekianti Ukraina turi spartinti reformų temą

Tekste teigiama, kad Ukraina, nepaisant labai sudėtingos situacijos dėl Rusijos karo, pernai pademonstravo nepaprastą įsipareigojimą stojimo į ES procesui. Tačiau esą būtina ryžtingai stabdyti naujausias neigiamas tendencijas, pavyzdžiui, didėjantį spaudimą kovos su korupcija institucijomis ir pilietinei visuomenei.
Analizės autoriai, be to, ragina toliau siekti atitikties ES standartams pagrindinių teisių apsaugos srityje bei vykdyti administracines ir decentralizacijos reformas. Toliau reikalinga pažanga stiprinant teismų, prokuratūros ir teisėsaugos institucijų nepriklausomumą, integralumą, profesionalumą ir veiksmingumą, taip pat intensyviau kovojant su organizuotu nusikalstamumu.
Ukrainos vyriausybė pati užsibrėžė tikslą iki 2028 m. pabaigos užbaigti ES stojimo derybas. Tačiau reikalingų reformų analizėje aiškiai įspėjama dėl pernelyg didelių lūkesčių. Komisija remia ambicingą tikslą, tačiau pažymi, kad tam būtina spartinti reformų tempą. Tai ypač taikytina tokioms pagrindinėms sritims, kaip teisinės valstybės principai.
Europos Komisija antradienį pateiks ir ES kandidačių Moldovos, Juodkalnijos, Albanijos, Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Šiaurės Makedonijos ir Kosovo vertinimą. Parengtos ir Turkijos bei Sakartvelo analizės, tačiau abiem šiais atvejais stojimo procesas dėl demokratijos ir teisinės valstybės principų stokos yra sustabdytas.
Remiantis nauja analize, labiausiai stojimo į ES procese yra pažengusi Juodkalnija. Jei reformų tempas bus išlaikytas, šalis esą iki 2026 m. pabaigos gali užbaigti stojimo derybas. Albanija stojimo derybas galėtų užbaigti iki 2027 m. galo.
