  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija Romoje: iš viduramžių bokšto griuvėsių ištrauktas darbininkas mirė

2025-11-04 07:10 / šaltinis: BNS
2025-11-04 07:10

Romoje iš dalinai įgriuvusio viduramžių bokšto griuvėsių ištrauktas darbininkas mirė, antradienį pranešė Italijos žiniasklaida, cituodama ligoninės šaltinius.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Romoje iš dalinai įgriuvusio viduramžių bokšto griuvėsių ištrauktas darbininkas mirė, antradienį pranešė Italijos žiniasklaida, cituodama ligoninės šaltinius.

Pareigūnai nurodė, kad darbininkas iš Rumunijos gelbėjimo operacijos metu išliko sąmoningas, tačiau į ligoninę buvo paguldytas kritinės būklės.

„Maždaug valandą buvo bandoma gaivinti Octay Stroici“, – pranešė Italijos naujienų agentūra ANSA, remdamasi vienos iš Romos ligoninių pateikta informacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ANSA pridūrė, kad, pasak ligoninės, gydytojams nepavyko atkurti jo širdies darbo, ir darbininko mirtis buvo konstatuota 00 val. 20 min. vietos (1 val. 20 min. Lietuvos) laiku.

Nelaimė pirmadienį įvykio atliekant statinio renovacijos darbus.

Dalis „Torre dei Conti“ bokšto ir fasado įgriuvo šiek tiek po 11 val. 30 min. vietos (12 val. 30 min. Lietuvos) laiku. Nuolaužos išsibarstė po gatvę, o į orą pakilo tirštas baltas dulkių debesis.

„Torre dei Conti“ XIII amžiuje pastatė popiežius Inocentas III kaip rezidenciją savo šeimai. Bokštas nukentėjo per 1349 metų žemės drebėjimą, o vėliau, XVII amžiuje keliskart įgriuvo.

Skelbiama, kad incidento metu pavyko išgelbėti tris darbininkus.

Šis viduramžių bokštas yra netoli garsiojo Romos forumo griuvėsių ir Koliziejaus. Tai viena iš labiausiai turistų lankomų vietų Italijos sostinėje.

Naujienų agentūros AFP reporteris matė, kaip maždaug po dviejų valandų bokštas vėl įgriuvo, vėl sukeldamas dulkių debesis ir išbarstydamas nuolaužas po gatvę. 

Vienas darbininkas, buvęs viduje pirmosios griūties metu, AFP pasakojo, kad pabėgo per balkoną. 

„Nebuvo saugu. Aš tiesiog noriu grįžti namo“, – sakė apdulkėjusia uniforma vilkintis vyras, prisistatęs Ottaviano (Otaviano) vardu ir nurodęs, kad jam yra 67 metai. 

„Torre dei Conti“ buvo restauruojamas Europos Sąjungos (ES) lėšomis.

Pirmadienį Italijos vyriausybė iškvietė Rusijos ambasadorių po to, kai Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai šią nelaimę susiejo su parama Ukrainai.

„Kol Italijos vyriausybė toliau beprasmiškai švaistys mokesčių mokėtojų pinigus, visa Italija žlugs – nuo ekonomikos iki jos bokštų“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pareiškė Marija Zacharova.

Italijos užsienio reikalų ministras  Antonio Tajani pasmerkė šiuos Rusijos teiginius, pavadindamas juos nepriimtinais ir gėdingais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Po tragedijos Romoje – ciniškas Zacharovos komentaras: „Tai jums už paramą Ukrainai“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Po tragedijos Romoje – ciniškas Zacharovos komentaras: „Grius ne tik bokštai, bet ir ekonomika“ (26)
Romos centre sugriuvo istorinis bokštas: nukentėjo žmonės (nuotr. SCANPIX)
Romos centre sugriuvo istorinis bokštas: nukentėjo žmonės (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

