100 metų barista Anna: „Pradėjau dirbti būdama 18 ir šį darbą dirbu visą gyvenimą“

Italė A. Possi atidžiai stebi, kaip karštas espresas pamažu užpildo mažytį puodelį. Sulaukusi 100 metų, ji judesius atlieka tiksliai, tarsi peilio ašmenimis. Ir ne be priežasties – ji jau daugiau nei 80 metų dirba barista.
„Kai baigiau mokyklą, iškart pradėjau dirbti pas savo dėdes, kurie turėjo restoranus Genujoje. Taigi pradėjau dirbti būdama 18 ir šį darbą dirbu visą gyvenimą“, – pasakojo A. Possi.
Barą vaizdingame Italijos miestelyje Nebjuno moteris valdo jau daugiau nei pusę amžiaus. Jis 100-metei atiteko po vyro mirties. Nors senjorė atrodo kaip švelni gėlelė, būdas jos gana aštrus.
Žinote, esu šiek tiek keista asmenybė – man ne visi patinka. Todėl kai kurie čia nepageidaujami. Jei man kas nors nepatinka, pasirūpinu, kad jie daugiau nebegrįžtų“, – aiškino A. Possi.
Dabar čia plūsta dešimtys turistų, norinčių asmeniškai susipažinti su seniausia Italijos barista.
