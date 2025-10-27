Italijos teismas vėl leido Vokietijai išduoti „Nord Stream“ byloje kaltinamą ukrainietį

Advokatas Nicola Canestrini sakė, kad jo klientas Serhijus Kuzniecovas apskųs Bolonijos teismo sprendimą.
Tas pats teismas rugsėjį buvo patvirtinęs vyro ekstradiciją, tačiau Italijos aukščiausios instancijos teismas šį sprendimą atmetė ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo.
Dujotiekiai, kuriais daugelį metų į Europą buvo tiekiamos rusiškos dujos, buvo pažeisti didžiulių sprogimų praėjus vos keliems mėnesiams po 2022-ųjų vasarį įvykusios Rusijos invazijos į Ukrainą.
Tiek Rusija, tiek Ukraina griežtai neigia, kad yra kaip nors susijusios su šiais incidentais.
Vokietijos atliktų tyrimų metu nustatyta, kad sprogdinimus įvykdė ukrainiečių – penkių vyrų ir vienos moters – grupuotė.
Kai S. Kuzniecovas buvo sulaikytas, vokiečių prokurorai sakė, kad vyras pasinaudojo suklastotais tapatybės dokumentais ir išsinuomojo jachtą, kuri išplaukė iš Vokietijos Rostoko miesto, kad įvykdytų išpuolius.
S. Kuzniecovas laikomas griežto režimo kalėjime Šiaurės Italijoje.
