TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italijos teismas vėl leido Vokietijai išduoti „Nord Stream“ byloje kaltinamą ukrainietį

2025-10-27 13:17 / šaltinis: BNS
2025-10-27 13:17

Italijos teismas pirmadienį dar kartą nusprendė, kad nuo rugpjūčio sulaikytas ukrainietis, įtariamas „Nord Stream“ dujotiekio sabotažu 2022 metais, gali būti išduotas Vokietijai, pranešė jo advokatas.

Po „Nord Stream“ sprogimo (nuotr. SCANPIX)

Advokatas Nicola Canestrini sakė, kad jo klientas Serhijus Kuzniecovas apskųs Bolonijos teismo sprendimą. 

Tas pats teismas rugsėjį buvo patvirtinęs vyro ekstradiciją, tačiau Italijos aukščiausios instancijos teismas šį sprendimą atmetė ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo.

Dujotiekiai, kuriais daugelį metų į Europą buvo tiekiamos rusiškos dujos, buvo pažeisti didžiulių sprogimų praėjus vos keliems mėnesiams po 2022-ųjų vasarį įvykusios Rusijos invazijos į Ukrainą.

Tiek Rusija, tiek Ukraina griežtai neigia, kad yra kaip nors susijusios su šiais incidentais.

Vokietijos atliktų tyrimų metu nustatyta, kad sprogdinimus įvykdė ukrainiečių – penkių vyrų ir vienos moters – grupuotė.

Kai S. Kuzniecovas buvo sulaikytas, vokiečių prokurorai sakė, kad vyras pasinaudojo suklastotais tapatybės dokumentais ir išsinuomojo jachtą, kuri išplaukė iš Vokietijos Rostoko miesto, kad įvykdytų išpuolius.

S. Kuzniecovas laikomas griežto režimo kalėjime Šiaurės Italijoje.

Italijos teismas iš naujo svarsto Vokietijos prašymą išduoti ukrainietį, kaltinamą „Nord Stream“ byloje

