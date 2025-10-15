Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italijos aukščiausiasis teismas neleido išduoti „Nord Stream“ byloje įtariamo ukrainiečio

2025-10-15 23:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 23:35

Italijos aukščiausiasis teismas sustabdė ukrainiečio, įtariamo 2022 m. įvykdžius išpuolius prieš dujotiekį „Nord Stream“, ekstradiciją Vokietijai, trečiadienį naujienų agentūrai „dpa“ pranešė įtariamojo advokatas.

„Nord Stream 1“ sprogimas 2022 metais (nuotr. SCANPIX)

Italijos aukščiausiasis teismas sustabdė ukrainiečio, įtariamo 2022 m. įvykdžius išpuolius prieš dujotiekį „Nord Stream“, ekstradiciją Vokietijai, trečiadienį naujienų agentūrai „dpa“ pranešė įtariamojo advokatas.

REKLAMA
0

Romos Aukščiausiasis kasacinis teismas netikėtai panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą. Dabar byla bus perduota kitam teismui, kuris priims naują sprendimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariamasis – Serhijus K. – buvo sulaikytas Italijoje rugpjūčio pabaigoje, kai atostogavo su šeima. Vokietijos prokurorai kaltina 49-erių metų vyrą veikiant kartu su kitais asmenimis sukėlus sprogimą ir įvykdžius antikonstitucinį sabotažą.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak ukrainiečio advokato Nicolos Canestrinio, aukščiausiasis teismas savo sprendimą pagrindė tuo, kad per teismo procesą po suėmimo buvo pažeistos įtariamojo teisės. Teismas nusprendė, kad dėl ekstradicijos prašymo vėl turi spręsti kitos sudėties teismas.

REKLAMA

Serhijus K. laikomas griežto režimo kalėjime šiaurės Italijoje. Jo advokatas sakė, kad jis gali pateikti prašymą paleisti jį į laisvę.

Išpuolis prieš buvusį prestižinį Vokietijos ir Rusijos projektą 2022 m. rugsėjį sulaukė tarptautinio dėmesio.

Praėjus šešiems mėnesiams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, po kelių netoli Danijai priklausančios Bornholmo salos Baltijos jūroje nugriaudėjusių sprogimų nustojo veikti abu dujotiekiai. Vėliau trijuose iš keturių vamzdynų buvo aptikti keturi nuotėkiai.

REKLAMA
REKLAMA

Dujotiekiu „Nord Stream 1“ dujos į Vokietiją buvo tiekiamos tiesiai iš Rusijos. 2022 m. vasarį prasidėjus Rusijos invazijai „Nord Stream 2“ taip ir nepradėjo veikti.

Dėl kito įtariamojo ekstradicijos spręs Lenkijos teismas

Vokietijos tyrėjai mano, kad Serhijus K. vadovavo septynių įtariamųjų, tarp kurių buvo keturi narai, grupei.

Įtariama, kad grupė Vokietijoje išsinuomojo burinę jachtą „Andromeda“, kuria vėliau išplaukė į Baltijos jūrą.

Kitas įtariamasis, 46-erių metų Ukrainos pilietis Volodymyras Z., yra sulaikytas Lenkijoje. Manoma, kad jis buvo vienas iš narų.

Penktadienį Lenkijos teismas turi nuspręsti, ar jis gali būti išduotas Vokietijai, kur būtų teisiamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų