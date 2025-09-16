Italija: „Nord Stream“ dujotiekio sabotažu įtariamas ukrainietis turi būti išduotas Vokietijai

Įtariamasis, įvardytas kaip Serhijus K., kaltinamas priklausęs grupuotei, „kuri 2022 metų rugsėjį padėjo sprogstamuosius įtaisus ant „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekių netoli Bornholmo salos“.
Vyro advokatas Nicola Canestrini (Nikola Kanestrinis) naujienų agentūrai AFP nurodė, kad Serhijus K. neigia kaltinimus ir apskųs ekstradicijos sprendimą Italijos Aukščiausiajam Teismui.
2022-ųjų rugsėjo pabaigoje dviejuose iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu nutiestuose „Nord Stream“ vamzdynuose prie Danijos Bornholmo salos buvo aptikti keturi dideli dujų nuotėkiai, o prieš tai seisminiai institutai užfiksavo du povandeninius sprogimus.
Dujotiekiai buvo atsidūrę geopolitinės įtampos centre, kadangi Rusija nutraukė dujų tiekimą Europai, kaip įtariama, keršydama už Vakarų sankcijas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.
Kai įvyko nuotėkiai, vamzdynai neveikė, tačiau juose vis tiek buvo dujų, kurios išsiveržė į paviršių ir pateko į atmosferą.
Tiek Rusija, tiek Ukraina griežtai neigia, kad yra kaip nors susijusios su šiais incidentais.
Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad tyrimas atskleidė kuopelę, kurią sudarė penki vyrai ir moteris. Jie iš Rostoko uosto išsinuomojo burinę jachtą „Andromeda“, kuria atgabeno sprogmenis į vamzdynų vietą Baltijos jūroje.
Jų tikslas buvo sunaikinti vamzdynus, kad ateityje Rusija negalėtų pasipelnyti iš dujų pardavimo Europai, pranešė savaitraštis „Der Spiegel“ ir kitos žiniasklaidos priemonės.
