„Nord Stream“ sabotažo atomazga: sulaikytas įtariamasis ukrainietis

2025-08-21 13:25 / šaltinis: BNS
2025-08-21 13:25

Vokietijos prokurorai pranešė, kad Italijoje buvo sulaikytas ukrainietis, kuris yra įtariamas dėl „Nord Stream“ dujotiekio sabotažo 2022 metais.

„Nord Stream 1“ sprogimas 2022 metais (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos prokurorai pranešė, kad Italijoje buvo sulaikytas ukrainietis, kuris yra įtariamas dėl „Nord Stream“ dujotiekio sabotažo 2022 metais.

Įtariamasis, įvardytas kaip Serhijus K., kaltinamas priklausęs grupuotei, „kuri 2022 metų rugsėjį padėjo sprogstamuosius įtaisus ant „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekių netoli Bornholmo salos“, teigiama prokurorų pranešime.

2022-ųjų rugsėjo pabaigoje dviejuose iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu nutiestuose „Nord Stream“ vamzdynuose prie Danijos Bornholmo salos buvo aptikti keturi dideli dujų nuotėkiai, o prieš tai seisminiai institutai užfiksavo du povandeninius sprogimus.

Dujotiekiai buvo atsidūrę geopolitinės įtampos centre, kadangi Rusija nutraukė dujų tiekimą Europai, kaip įtariama, keršydama už Vakarų sankcijas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.

Kai įvyko nuotėkiai, vamzdynai neveikė, tačiau juose vis tiek buvo dujų, kurios išsiveržė į paviršių ir pateko į atmosferą.

daugiau nei aišku
daugiau nei aišku
2025-08-21 13:38
Koks skirtumas, kas nuspaudė gaiduką, svarbu kas užsakovas ir naudos gavėjas. eikime paskui pinigus: ES energetikos rinką užgrobė amerikonai, atjungę Europą nuo pigesnių resursų, nes jie su savo skalūnais garbingai konkuruoti neišgali. Čia kaip su elektromobiliais, jei garbingai konkuruoti negali, tai paskelbi visuotinį atšilimą ir uždraudi važinėti iškastiniu kuru.
Atsakyti
Čia tai Propogandos dozė
Čia tai Propogandos dozė
2025-08-21 13:35
Europa pati atsisakė pirkti dujas..čia pist rusai patys nutraukė...
Atsakyti
